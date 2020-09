MONTRÉAL, 04 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stéphane Therrien, président et chef de la direction par intérim de Banque Laurentienne Groupe Financier, prendra la parole au Sommet financier 2020 de la Banque Scotia le 9 septembre 2020 à 12 h 35 (HE).



La présentation sera diffusée en direct sur le site https://blcgf.ca , dans la section Centre de l’investisseur, sous Présentations et événements. Une version archivée de la diffusion sera disponible au même endroit.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d’aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 2 900 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d’honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 44,3 milliards $, de même que des actifs administrés de 28,4 milliards $.

Renseignements :