Selskabsmeddelelse nr. 22/2020 Odense, 4. september 2020

Scape Technologies A/S offentliggør rettet emission

Bestyrelsen i Scape Technologies A/S („Scape“ eller „Selskabet“) har i dag besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 338.600 fordelt på 338.600 stk. nye aktier a nominelt DKK 1,00 („Nye Aktier“) til en tegningskurs på DKK 8,86 pr. Ny Aktie med kontant indbetaling og uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.

Samtlige de Nye Aktier tegnes af Selskabets storaktionær MaxAuto Co Ltd., Hong Kong.

Bruttoprovenuet fra den rettede emission udgør DKK 3 mio.

Som tidligere meddelt har Selskabets ledelse i lyset af Covid-19 krisen og dens store effekt på bilindustrien tilpasset Selskabets produkt- og markedsstrategi, således at Selskabet fremover sikrer sig adgang til flere markeder, herunder en kraftigere satsning på udvalgte segmenter i det store kinesiske marked.

Ledelsen arbejder på specifikke planer for at sikre tilstrækkelig finansiering til denne planlagte udvikling, vækst og drift ved gennemførelse af en kapitalforhøjelse i indeværende år således, at selskabet kan realisere sine planer for dette og det kommende regnskabsår.

Som mellemfinansiering har selskabet gennemført en kapitalforhøjelse i form af en rettet emission til markedskurs med et bruttoprovenu på DKK 3 mio., der tegnes af storaktionæren Max Auto Co Ltd., Hong Kong.

Nærmere vilkår for udstedelsen af de Nye Aktier

Den rettede emission

Den rettede emission omfatter minimum 338.600 stk. Nye Aktier a nominelt DKK 1,00 uden fortegningsret for Eksisterende Aktionærer, der udstedes i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes § 4a 1a. Samtlige de Nye Aktier tegnes af Selskabets storaktionær MaxAuto Co Ltd., Hong Kong

Selskabets aktiekapital udgør før den rettede emission nominelt DKK 13.457.865 aktier a nominelt DKK 1,00. Efter gennemførelse af den rettede emission vil Selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK 13.796.465 aktier fordelt på aktier a nominelt DKK 1,00.

Tegningskurs

Tegningskursen udgør DKK 8,86 pr. Ny Aktie a nominelt DKK 1,00, svarende til lukkekursen 28.08.2020

Optagelse til handel

Efter registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen, hvilket forventes at ske hurtigst muligt, vil de nye aktier blive udstedt i den permanente ISIN kode for Selskabets eksisterende aktier DK0061114246 i VP Securities.

De nye aktier vil blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark hurtigst muligt herefter.

Udbytteret

De Nye Aktier oppebærer ret til udbytte, der udloddes fra og med tidspunktet for registrering af kapitalforhøjelsen vedr. de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen, herunder eventuelt udbytte for regnskabsåret 2020. Selskabet har ikke planer om at udlodde udbytte for regnskabsåret 2020.

Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke binpicking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af binpicker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der

tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende

seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.

Bestyrelsen

Jens Munch-Hansen, formand

Fu Yu Chen

Leif Thomsen

