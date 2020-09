AMSTERDAM, 07 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- FourKites ®, la plateforme n° 1 de visibilité de la chaîne d'approvisionnement en temps réel, a annoncé aujourd'hui la tenue du plus grand sommet virtuel jamais organisé en Europe, consacré aux opérations des transporteurs et courtiers dans le secteur de la logistique. Les présentateurs et intervenants comprendront Kevin Nielen, leader de l'amélioration et de l'analyse chez The Dow Chemical Company ; Artur Kreft, propriétaire de produits chez PPT PKS Gdańsk-Oliwa SA ; Nacho Barker, directeur des transports en Europe chez Ecolab ; Emilio Lopez Martin, Responsable Grands Comptes, Berger Logistik GmbH ; et Antoine Le Squeren, co-fondateur et directeur général de Fretlink.



Le sommet libre, intitulé « Carrier & Broker Operations: Efficiency, Growth, Collaboration » (opérations de transporteurs et courtiers : efficacité, croissance, collaboration), qui aura lieu le 6 octobre, comprendra une gamme de conversations et de panels avec des expéditeurs, des courtiers et des transporteurs sur la manière dont les transporteurs et les courtiers peuvent stimuler l'efficacité et la croissance des entreprises, même face à la pandémie actuelle et aux défis connexes. Les participants auront l'occasion d'entendre les expéditeurs parler de leurs critères de sélection liés à la visibilité et de leur processus de prise de décision pour choisir leurs partenaires de transport et de courtage. Les transporteurs, courtiers et fournisseurs partageront leurs stratégies pour tirer parti de la visibilité afin de maximiser la productivité et de créer un service différencié pour leurs clients.

« Dow est ravie de rejoindre le sommet virtuel des transporteurs de FourKites, où la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, en étroite collaboration avec FourKites, nous a aidés à traverser la pandémie de COVID-19 avec un impact limité sur nos clients », a déclaré Kevin Nielen, chef de la logistique chez Dow Chemical. « La numérisation est une étape importante dans le parcours de Dow vers la mise en œuvre d'une stratégie de visibilité de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout. Notre partenariat stratégique avec FourKites nous permet de procéder à la numérisation et de passer d'une méthode de travail manuelle à un flux de travail de plateforme technologique intégrée. »

Le sommet de FourKites fait suite à plusieurs trimestres d'expansion spectaculaire pour FourKites en Europe, la société ayant augmenté son nombre total de charges suivies dans la région de plus de 400 % au cours des six derniers mois. Cette demande sans précédent pour la plateforme de visibilité leader sur le marché de FourKites a été alimentée en partie par la pandémie, suscitant un impératif accru de mettre en œuvre des technologies numériques pour les entreprises. Cela reflète également l'investissement de FourKites dans des outils permettant d'intégrer rapidement des transporteurs et programmes pour stimuler la communication, la collaboration et l'amélioration des performances dans l'ensemble de l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement.

« Le paysage des transporteurs en Europe se compose d'une multitude de cultures et de modèles commerciaux, ce qui se traduit par des défis uniques pour aider les transporteurs et courtiers à être opérationnels et effectuer un suivi efficace, afin de pouvoir décrocher davantage de contrats auprès de grands expéditeurs », a déclaré Jochum Reuter, vice-président des opérations européennes chez FourKites. « Alors que les expéditeurs européens s'accordent sur une exigence claire de visibilité en temps réel, ce sommet est une opportunité pour la communauté européenne des transporteurs et des courtiers d'en apprendre davantage sur la valeur commerciale de la visibilité, et sur la manière dont nous pouvons les aider à réaliser cette valeur rapidement. »

Inscrivez-vous au sommet européen des transporteurs de FourKites ici , et cliquez ici pour plus d'informations sur les programmes de FourKites destinés aux transporteurs.

Depuis son lancement il y a six ans, FourKites est le pionnier de l'évolution de l'industrie vers une visibilité en temps réel, permettant aux expéditeurs d'améliorer la livraison dans les délais et d'orchestrer leurs chaînes d'approvisionnement en se basant sur des données exploitables et des renseignements prédictifs. Avec un réseau qui comprend désormais plus de 400 des plus grands expéditeurs au monde, dont 18 des 20 plus grandes entreprises de restauration et de boissons et neuf des 10 plus importantes sociétés de biens de grande consommation, FourKites suit plus d'un million d'expéditions et 100 milliards USD de fret chaque jour dans plus de 80 pays.

FourKites est la plus grande plateforme de visibilité prédictive de la chaîne d'approvisionnement, offrant une visibilité et des analyses prédictives en temps réel pour le réseau le plus large d'entreprises figurant au palmarès Global 1000 et de sociétés logistiques tierces. Utilisant un algorithme exclusif pour calculer les heures d'arrivée des expéditions, FourKites permet aux clients de réduire les coûts d'exploitation, d'améliorer les performances dans les délais et de renforcer les relations avec les clients finaux. Avec un réseau qui couvre des millions d'appareils GPS/ELD, FourKites prend en charge tous les modes, y compris les chargements par camion, LTL, mer, voie ferroviaire, air, intermodal et paquets. La plateforme est optimisée pour le mobile et équipée d'une sécurité de bout en bout de premier plan sur le marché.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.fourkites.com/ .