’s-Hertogenbosch/Amsterdam, 7 september 2020



Van Lanschot Kempen kondigt vandaag de benoeming van Jeroen Berns aan als hoofd van Kempen Merchant Banking per 14 september. Merchant Banking houdt zich bezig met Corporate Finance, Equity Capital Markets en Securities.

Jeroen neemt deze verantwoordelijkheden over van Leonne van der Sar, die in januari haar besluit bekendmaakte om in de loop van 2020 te zullen vertrekken en per 14 september aftreedt als lid van de Executive Board van Van Lanschot Kempen. Wij zijn ervan overtuigd dat Jeroen de meest geschikte kandidaat is voor deze functie gezien zijn jarenlange ervaring met investment banking en zijn brede kennis van de sector en vertrouwen erop dat hij de Merchant Banking-activiteiten succesvol zal gaan leiden. Jeroen werkt al meer dan tien jaar bij Kempen en is Managing Director Corporate Finance en Equity Capital Markets.

Zoals al eerder aangegeven respecteren wij de beslissing van Leonne om ons te verlaten, maar we zullen haar enorm gaan missen en zijn dankbaar voor de inzet die zij heeft getoond en de vele talenten en kwaliteiten die zij meebracht naar Van Lanschot Kempen. Wij wensen haar heel veel succes in de toekomst.

