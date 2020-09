L’ANAC – Agence Nationale de l’Aviation Civile du Brésil

approuve la première opération de livraison par drones

réalisée par Speedbird Aero, grâce à l’utilisation du système

de sécurité ParaZero

SÃO PAULO, le 7 septembre 2020 - La société latino-américaine de livraison de drones, Speedbird Aero, a annoncé qu'elle avait reçu l'approbation réglementaire de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Brésil, également connue sous le nom d'ANAC, pour exploiter deux routes expérimentales de livraison par drones au Brésil. Speedbird Aero exploite un drone de livraison exclusif avec un système intégré de récupération de parachute ParaZero. Elle est désormais la première entreprise en Amérique latine à avoir obtenu l'approbation réglementaire pour une opération de livraison par drone.



L'équipe Speedbird Aero avec les officiels de l'ANAC après un déploiement réussi de parachute en direct (photo dans la version pdf)



Speedbird Aero se prépare au déploiement du parachute devant les responsables de l'ANAC (photo dans la version pdf)

Une approche logistique hybride

Speedbird Aero s'est associé à iFood, leader de la livraison de nourriture en Amérique latine, pour offrir un service de livraison de nourriture à la demande qui combine la livraison par drone avec d'autres formes de transport du dernier kilomètre, y compris les motos, les vélos, les scooters et les vélos électriques. Les itinéraires de livraison par drone approuvés relieront deux hubs iFood à une aire de restauration et à un complexe de condominiums, ce qui réduira considérablement le temps de transport terrestre généralement requis pour les livraisons.

Pour le premier itinéraire de livraison, les drones récupéreront les commandes sur le toit d'un grand complexe commercial de São Paulo, et les transporteront vers un centre de ramassage iFood à proximité, où les courriers en attente achemineront les commandes vers leurs destinations finales. Chaque itinéraire de livraison prendra environ deux minutes aux drones pour voler.

Pour le deuxième itinéraire de livraison, les drones voleront au-delà de la ligne de visée visuelle (BVLOS) vers un centre de ramassage iFood secondaire à environ 1,5 km. Cette phase permettra d'élargir l'empreinte de la distribution et devrait commencer d'ici décembre 2020. « Notre objectif est de poursuivre le développement de la logistique aérienne sans pilote au Brésil et en Amérique latin, en gardant à l'esprit la sécurité », déclare Samuel Salomão, co-fondateur de Speedbird Aero.

La sécurité comme base d'approbation

Tout au long du processus de certification qui a duré plus d'un an, les régulateurs de l'ANAC ont évalué les aspects de gestion de la sécurité et de planification de l'atténuation des risques des opérations de Speedbird Aero, qui comprenaient un système de parachute autonome ParaZero pour chaque drone de livraison de la flotte de l'entreprise. Dans le cadre du processus de certification, Speedbird Aero a dû effectuer six déploiements de parachute, y compris un déploiement en parachute final en direct devant une équipe de fonctionnaires ANAC, qui a eu lieu le 9 Juillet 2020.

« Toutes ces étapes font partie d'un processus qui aboutira à un produit commercial », a déclaré Manoel Coelho, co-fondateur de Speedbird Aero.

Les initiatives de livraison par drones se sont multipliées en lien avec les contraintes de circulation en cas de pandémie. Qu'il s'agisse de livrer des fournitures médicales essentielles ou un repas frais depuis un restaurant local, la capacité logistique aérienne de livraison par drone est de plus en plus recherchée par les organisations, mais les restrictions réglementaires se sont avérées être le principal obstacle à leur adoption à grande échelle. Cependant, à la suite des restrictions liées à la COVID-19, un nombre croissant d'initiatives de livraison de drones ont commencé à gagner du terrain, notamment Zipline, Flytrex, Rouses Markets et Manna Delivery. Dans ce domaine, les drones prouvent leur valeur en tant qu'outils importants pour créer des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et des services de livraison socialement distancés.

« La logistique des drones est une industrie en plein essor et ParaZero est à la pointe de la sécurité des drones », a déclaré Eden Attias, PDG de ParaZero et membre du CoDir de Delta Drone. Cette approbation historique de livraison de drones correspond à notre vision de permettre des services de drones étendus dans les environnements urbains. "

À propos de ParaZero Limited

ParaZero a été fondée en 2014 pour concevoir et commercialiser des systèmes de sécurité embarqués dédiés aux drones. Les sytèmes de sécurité embarqués ParaZero sont aujourd’hui les seuls systèmes de sécurité de ce type homologués par la FAA – Federal Aviation Administration. Parazero Ltd est cotée à la Bourse de Sydney (ASX). - www.parazero.com/

À propos de Speedbird Aero

Speedbird Aero ( https://www.speedbird.aero ) est la première entreprise au Brésil et en Amérique latine à développer et exploiter des systèmes aériens sans pilote (drones) pour effectuer le transport aérien et la livraison de produits et de médicaments. En 2019, Speedbird a lancé le processus de certification du premier avion multirotor télépiloté au Brésil, et l'objectif de la société est de continuer à développer la livraison par drone avec le soutien de ses partenaires et sous la supervision d'entités aéronautiques brésiliennes.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168

Sont également cotés sur Euronext Growth 31 820 391 BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991

www.deltadrone.com

Contacts investisseurs : Contact presse :

Jérôme Gacoin Robin Ecolan +33 1 75 77 54 65 +33 1 55 02 14 70 jgacoin@aelium.fr r.ecolan@open2europe.com







Sarah Ousahla

+33 1 55 02 15 31

s.ousahla@open2europe.com





Pièce jointe