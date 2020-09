Cellectis Inc.

September 07, 2020 16:30 ET

NEW YORK, 07 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Place de cotation : Euronext Growth

Code ISIN : FR0010425595

Date Nombre total d’actions

composant le capital social Nombre total de droits de

vote 31/08/2020 42 486 133 47 940 778



À propos de Cellectis

Cellectis développe les toutes premières immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancers. En capitalisant sur ses 20 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses.

Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies contre le cancer, Cellectis a vocation à développer des produits candidats UCART susceptibles de sauver la vie de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple.

Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com .

Suivez Cellectis sur les réseaux sociaux : @cellectis , LinkedIn et YouTube .

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Contacts media :

Jennifer Moore, VP Communications, + 1917-580-1088, media@cellectis.com

Caroline Carmagnol, ALIZE RP, 01 44 54 36 66, cellectis@alizerp.com

Contact relations investisseurs :

Simon Harnest, VP, Corporate Strategy and Finance, + 1646-385-9008, simon.harnest@cellectis.com

PDF disponible à : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/db511f1f-b8f2-408d-96d3-b2b3a74be3d5