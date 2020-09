TAIPEI, Taïwan, 08 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aetina Corporation, fournisseur de solutions informatiques GPGPU et d'IA de périphérie de haute performance, a annoncé le lancement du nouvel ordinateur d'IA de périphérie, AN810-XNX, tirant parti des puissantes capacités du NX NVIDIA® Jetson Xavier™. Cet ordinateur d'IA de périphérie a fourni divers emplacements E/S alternatifs, élargissant considérablement sa gamme de systèmes d'IA de périphérie basés sur la plateforme Jetson pour la robotique, les drones, les aéronefs sans pilote, l'inspection industrielle, l'imagerie médicale et l'apprentissage profond.



L'AN810-XNX combine le NX NVIDIA Jetson Xavier et la toute nouvelle carte-mère AN810 d'Aetina dans un format Nano-ITX. Il prend en charge le slot M.2 complet avec M-key, E-key et B-key et l'interface avec PCIe/SATA/USB 3.2 Gen2/USB 2.0. AN810-XNX dispose de capacités de communication prospectives. Depuis que la technologie 5G est devenue un incontournable dans les applications IdO, l'AN810-XNX a été intégré au module 4G/5G au préalable pour permettre une connexion sans fil et un transfert de données en haut débit. En outre, l'AN810-XNX est équipé d'un emplacement SIM intégré permettant d'établir une connectivité transparente au niveau mondial des dispositifs périphériques. Pour favoriser la gestion de nombreux appareils périphériques, l'AN810-XNX prend en charge la solution SSD de gestion hors bande Innodisk InnoAGE™ via le slot M.2. Cette solution rend les réparations manuelles du dispositif périphérique considérablement moins coûteuses et permet de réduire les temps d'arrêt de l'équipement, rendant plus pratique le pilotage à distance du dispositif périphérique.

L'usage étendu de l'application de vision IA permet à l'AN810-XNX de prendre en charge un connecteur unique à 120 broches pour l'interface MIPI CSI-2. Il peut gérer des charges de travail IA intensives avec des caméras à ultra-haute résolution afin d'obtenir une analyse d'image plus précise. Pour la prise en charge des sauvegardes, Aetina propose des mises à jour des configurations BSP et DTB sur les plateformes standard et personnalisées dans sa politique de service.

Aetina se concentre sur la fourniture de solutions d'IA de pointe reposant sur la plateforme Jetson pour les applications intégrées. NVIDIA Jetson bénéficie aux utilisateurs en prenant en charge les technologies natives du cloud à travers des solutions IA et divers kits de développement logiciel. De plus, l'Aetina AN810-XNX a obtenu la certification Microsoft Azure pour l'Internet des objets (IdO), qui garantit la capacité des solutions IdO à accélérer le développement et le travail avec les services IdO de Microsoft Azure.

« L'environnement de l'intelligence artificielle des objets est diversifié et complexe. Sur l'ensemble des systèmes IA de pointe, la plateforme basée sur un GPU dispose de la plus grande flexibilité, tandis que les services cloud Azure améliorent les performances globales. Le client en bénéficie ainsi avec une période de développement plus courte », a déclaré Joe Lo, directeur général d'Aetina. L'AN810-XNX, une plateforme à haute compatibilité équipée d'un service de sauvegarde efficace de la périphérie au cloud, permettra de déployer des fonctionnalités pilotées par logiciel et de haute qualité sur les appareils intégrés et les périphériques.

L'AN810-XNX est disponible dès maintenant. Pour tout complément d'information, veuillez nous contacter directement à l'adresse sales@aetina.com ou consulter notre site Internet à l'adresse www.aetina.com .