SOLON, Ohio, Sept. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECRM®, das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Förderung von langfristigen, kritischen Geschäftsbeziehungen für die Einzelhandels-, Systemgastronomie- und Apotheken-/ Medizinmärkte, hat bekanntgegeben, dass es John van der Valk, einen langjährigen Experten für weltweites B2B-Marketing, als CEO für sein europäisches Geschäft eingestellt hat.



In seiner Rolle wird Herr van der Valk die Expansion von ECRM Europe leiten und das Produktportfolio weiterentwickeln, das die Interaktionen zwischen Käufern und Verkäufern optimiert. Er ist Greg Farrar, CEO von ECRM, unterstellt.

„Die extensive Branchenerfahrung und vielfältigen Beziehungen von Herrn van der Valk machen ihn zur idealen Persönlichkeit für den Aufbau eines wirklich europäischen Geschäfts, das die lokalen Märkte am besten bedient und das Engagement von Käufern und Lieferanten maximiert“, so Farrar. „Er verfügt über eine Erfolgsgeschichte in Bezug darauf, hochgradig leistungsfähige Teams aufzubauen und in ihnen eine Kultur der Exzellenz zu etablieren. Wir freuen uns sehr, dass er unser Geschäft in Europa führen wird.“

ECRM hat 2017 seine europäische Geschäftseinheit gegründet, um die Fähigkeiten des Unternehmens dahingehend zu erweitern, europäische Einzelhändler und Distributoren bei der Entdeckung neuer und aufstrebender globaler Marken in den Bereichen Lebensmittel, Gesundheits- und Schönheitspflege sowie allgemeine Handelswaren zu unterstützen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Utrecht, Niederlande, besteht aus einem Team mehrsprachiger Mitarbeiter.

Herr van der Valk war zuletzt President Advance der Digital Division von Informa Market, wo er die Expansion der digitalen Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens über die Ausstellungsportfolios hinweg sowie die Expansion im Bereich der fortschrittlichen Analysefunktionen innerhalb der Informa Intelligence Division leitete. Vor dieser Position war er Managing Director von UBM Amsterdam und verantwortlich für weltweite Handelsausstellungen und Onlineaktivitäten, hauptsächlich in den Bereichen Lebensmittel und Pharma. Vor seinem Eintritt bei UBM hatte Herr van der Valk leitende Positionen bei VNU/Nielsen in Europa und den USA inne.

„Seit Jahren verfolge ich die Entwicklung von ECRM als Innovator in Bezug auf die Steigerung der Effizienz und Effektivität von Käufer-Verkäufer-Beziehungen in den USA und im Ausland“, so van der Valk. „Die ECRM Connect-Plattform ist das jüngste Beispiel für diese Innovation und ermöglicht ihren Kunden, auch angesichts von Reisebeschränkungen aussagekräftige Geschäftsgespräche zu führen. Ich freue mich darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, das Wachstum seiner Programme in Europa zu beschleunigen.“

Über ECRM:

ECRM bringt Effizienz und Effektivität in den Kauf- und Verkaufsprozess, indem Verbindungen zwischen Käufern und Lieferanten durch Schlüsselprogramme hergestellt werden, die virtuelle und persönliche Plattformen verwenden.

Rachel Mayfield

+1 440-498-0500, Durchwahl 1253

RMayfield@ECRM.MarketGate.com

www.ECRM.MarketGate.com