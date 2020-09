SOLON, Ohio, 08 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECRM®, le leader mondial en constitution de relations d'affaires cruciales à long terme sur les marchés de la vente au détail, des services alimentaires et des produits pharmaceutiques/médicaux, a annoncé avoir engagé John van der Valk, vétéran du marketing B2B à l'échelle mondiale, pour occuper la fonction de PDG de son activité européenne.



À son poste, M. Van der Valk dirigera l'expansion d'ECRM Europe et développera davantage le portefeuille de produits rationalisant les interactions entre les acheteurs et les vendeurs. Il rend compte à Greg Farrar, PDG d'ECRM.

« La richesse de l'expérience et des relations de John dans le secteur en font la personne idéale pour créer une activité authentiquement européenne desservant au mieux les marchés locaux et maximisant l'engagement des acheteurs et des fournisseurs », a déclaré M. Farrar. « Il est réputé pour avoir constitué des équipes hautement performantes et établi une culture d'excellence au sein de celles-ci. Nous sommes ravis qu'il mène la charge en Europe. »

ECRM a lancé son unité commerciale européenne en 2017 afin d'étendre ses capacités pour aider les détaillants et distributeurs européens à découvrir de nouvelles marques mondiales émergentes dans les domaines de l'alimentation, de la santé et des soins de beauté, ainsi que des marchandises générales. Basée à Utrecht, aux Pays-Bas, elle se compose d'un effectif multilingue.

M. Van der Valk était récemment président avancé de la division numérique d'Informa Market, où il a dirigé l'expansion de ses produits et services numériques dans l'ensemble des portefeuilles d'exposition, ainsi que l'expansion de l'analyse avancée au sein de la division Informa Intelligence. Avant d'occuper ce poste, il était le directeur général d'UBM Amsterdam, et était responsable des expositions commerciales mondiales et des activités en ligne, principalement dans les secteurs de l'alimentation et de la pharmacie. Avant de rejoindre UBM, M. van der Valk a occupé des postes de direction chez VNU/Nielsen, en Europe comme aux États-Unis.

« Depuis des années, je suis le développement d'ECRM et son rôle d'innovateur dans la stimulation de l'efficacité et de l'efficience des relations acheteur-vendeur, tant aux États-Unis qu'à l'étranger », a déclaré M. Van der Valk. « La plateforme ECRM Connect est le tout dernier exemple de cette innovation, permettant à ses clients de mener des discussions professionnelles significatives face aux restrictions de voyage. Je suis impatient d'aider l'entreprise à accélérer la croissance de ses programmes en Europe. »

