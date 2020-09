SOLON, Ohio, Sept. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECRM®, wereldleider op het gebied van essentiële zakelijke relaties op de lange termijn voor de detailhandel, foodservice en farmaceutische/medische markten, heeft aangekondigd dat het Global B2B-marketingveteraan John van der Valk heeft aangenomen als CEO van de Europese divisie.



In zijn rol zal Van der Valk de uitbreiding van ECRM Europe leiden en het productportfolio verder ontwikkelen dat de interactie tussen kopers en verkopers stroomlijnt. Hij rapporteert aan de CEO van ECRM, Greg Farrar.

"Met zijn enorme ervaring en zijn relaties in de branche is John de ideale persoon voor het creëren van een authentiek Europees bedrijf dat optimaal de lokale markten bedient en de betrokkenheid van kopers en verkopers maximaliseert," aldus Farrar. "Hij heeft een staat van dienst als het gaat om het samenstellen van uitstekende presterende teams en met een cultuur van uitmuntendheid. We zijn erg enthousiast over zijn aanstaande leidinggevende rol in Europa."

ECRM lanceerde zijn Europese divisie in 2017 om Europese retailers en distributeurs beter van dienst te kunnen zijn bij het ontdekken van nieuwe en opkomende wereldmerken op het gebied van voedsel, gezondheid en schoonheidszorg, en algemene merchandise. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht, Nederland en bestaat uit een team van meertalig personeel.

Van der Valk was het meest recent werkzaam als President Advance van de divisie Digital van Informa Market, waar hij een voortrekkersrol vervulde bij de uitbreiding digitale producten en services binnen de beursportfolio's, alsmede de uitbreiding van geavanceerde analysesystemen binnen de divisie Informa Intelligence. Vóór deze functie was hij Managing Director van UBM Amsterdam en was hij verantwoordelijk voor wereldwijde handelsbeurzen en online activiteiten, hoofdzakelijk in de voedsel- en farmaceutische branche. Voordat hij bij UBM in dienst trad, bekleedde Van der Valk senior managementfuncties bij VNU/Nielsen, zowel in Europa als in de Verenigde Staten.

"Ik volg al jaren de ontwikkeling van ECRM als innovator die de efficiëntie en effectiviteit van relaties tussen kopers en verkopers vergroot, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten," aldus Van der Valk. "Het ECRM Connect-platform is het nieuwste voorbeeld van deze innovatie, waardoor klanten zinvolle zakelijke besprekingen kunnen voeren in het kader van de huidige reisbeperkingen. Ik kijk ernaar uit om ECRM te helpen de groei van haar programma's in Europa te versnellen."

Over ECRM:

ECRM zorgt voor efficiëntie en effectiviteit van het koop- en verkoopproces door connecties tussen kopers en verkopers te bevorderen door middel van essentiële programma's die gebruikmaken van virtuele en face-to-face-platforms.

Rachel Mayfield

440-498-0500 x1253

RMayfield@ECRM.MarketGate.com

www.ECRM.MarketGate.com