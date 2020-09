Les Ulis, le 8 septembre 2020

Lexibook lance INTERPRETOR® II, le traducteur vocal et photo pour traduire instantanément jusqu'à 137 langues!





Suite au succès d’Interpretor® lancé l’an dernier, Lexibook présente aujourd'hui son traducteur nouvelle génération. Un combiné du meilleur de son expertise linguistique avec les dernières technologies d'intelligence artificielle. Interpretor® II est un nouveau modèle aux capacités décuplées.

Parlez, il traduit ! Le nouvel Interpretor® peut traduire jusqu'à 137 langues via Wi-Fi, mais aussi fonctionner hors-ligne pour 14 des langues les plus courantes. Chaque traduction est écrite à l'écran et parlée pour la plupart des langues. Interpretor® II offre des traductions instantanées, encore plus rapidement et améliorées grâce à des mises à jour logicielles régulières.

Interpretor® II possède un appareil 5MP qui permet la traduction de photos, ouvrant de nouvelles possibilités comme la traduction de documents, d'un menu de restaurant ou de panneaux d’information. Parfait pour les professionnels grâce à sa fonction dictaphone, il est possible d’enregistrer des messages importants, des conférences, et de les traduire facilement. Ces mémos peuvent ensuite être transférés en texte ou audio sur un ordinateur.

Son nouveau design présente une élégante finition effet métal et un écran tactile 2,4 pouces (6,1 cm) encore plus grand. Interpetor® II comprend une batterie rechargeable longue durée combinée à un port de recharge USB-C. Il est possible d’y connecter des écouteurs grâce à sa prise audio. Conçu pour les utilisations les plus polyvalentes, c'est le compagnon linguistique idéal pour les voyageurs, les étudiants et les professionnels.





Interpretor® II fera l’objet d’un plan de communication soutenu en TV, presse et réseaux sociaux en fin d’année 2020.

Disponible sur les principaux sites e-commerce et sur www.lexibook.com .

Référence : NTL3000 / PVPGC 179,99 euros







Scannez pour

voir la vidéo :





14 langues hors-connexion

Chinois (simplifié, traditionnel), néerlandais, anglais (Australie, Royaume-Uni, États-Unis), français (France), allemand, italien, japonais, coréen, portugais (Brésil), espagnol et russe.

Jusqu’à 137 langues via Wi-Fi:

Arménien, afrikaans, allemand (Autriche, Allemagne, Suisse), anglais (Australie, Royaume-Uni, USA), arabe, basque, bosniaque, bulgare, cantonais, catalan, chinois mandarin (simplifié, traditionnel), coréen, croate, danois, espagnol, estonien, finnois, philippin, fidjien, français (Canada, France), géorgien, grec, hébreu, hindi, hongrois, islandais, indonésien, italien, japonais, khmer, lao, letton, lituanien, malais, mongol, néerlandais, népalais, norvégien, persan, polonais, portugais (Portugal, Brésil), roumain, russe, slovaque, swahili, suédois, tamoul, tchèque, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, zoulou… et bien d'autres.

A propos de Lexibook® :

Lexibook® est le spécialiste européen des appareils électroniques linguistiques et éducatifs. Pionnier en 1992 avec l'introduction du premier dictionnaire électronique, Lexibook® a constamment innové pour faciliter la communication entre les personnes. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com

