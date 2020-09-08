DiaSorin 与 MeMed 合作开发和商业化基于新型宿主免疫应答的诊断解决方案

区分细菌和病毒感染的 MeMed Bv™ 免疫系统蛋白质信号测试被添加至 DiaSorin LIAISONÒ 广泛测试菜单（可用于 LIAISONÒ 分析仪）的许可协议

意大利萨卢贾和以色列海法，2020 年 9 月 8 日—DiaSorin（FTSE MIB：DIA）和 MeMed 今日宣布建立战略合作伙伴关系，以加速部署新型基于宿主蛋白信号的测定方法。根据协议条款，DiaSorin 已获得将专有 MeMed BV™ 测试用于其 LIAISONÒ 系列分析仪并进行商业化的权利，通过本次合作，DiaSorin 与 MeMed 将为全球各地安装的 5,000 多个 LIAISONÒ XL 和 LIAISONÒ XS 平台提供 MeMed BV™ 测试。

作为宿主免疫反应领域的先驱，MeMed 率先开发 MeMed Bv™，这是一项将机器学习与三种关键宿主免疫蛋白的测量相结合的技术：肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体 (TRAIL)、γ 干扰素诱导蛋白 10 (Ip-10)和 C 反应蛋白 (CRP)。MeMed 解决方案使医生能够准确地区分细菌感染和病毒感染，快速做出更明智的治疗决策和患者管理决策。

区分急性感染中的细菌性和病毒性病原已成为医疗卫生服务提供商所面临的普遍挑战。当前的做法（例如病史、体检结果和其他医学测试）提供的信息并不完整。 未能识别出感染的诱因可能会显著改变整个患者护理过程，包括但不限于抗微生物药物耐药性带来的全球威胁日益严重，罪魁祸首就是抗微生物药物滥用。因此，迫切需要获得可靠且快速的信息，以帮助临床医生区分细菌感染和病毒感染，从而更好地管理其患者。

MeMed BV™ 由 MeMed 与领先的学术中心和商业合作伙伴进行多次合作后开发而成并得到广泛验证，有可能帮助转变患者管理。 除多国、双盲临床研究外，该测试还得到源自 15,000 多名患者的大量超高质量真实数据，结果表明，其区分细菌和病毒感染的敏感性和特异性超过 90% (NPV>98%)。MeMed BV™ 已获得 CE 标志和以色列卫生部的 AMAR 许可。

DiaSorin 首席执行官 Carlo Rosa 先生表示：“DiaSorin 有幸成为第一家与 MeMed 合作扩大这项新型测试规模的公司，让我倍感自豪。从临床角度来看，这绝对是一项新的突破，加之现在正值困难时期，更有助于我们为患者制定最准确、最明智的决策。我们很高兴有机会将最先进的新型测试纳入我们的测试菜单，并为全球客户提供这项新的创新技术。”

MeMed 首席执行官兼联合创始人 Eran Eden 博士补充说：“很高兴与专业、高医用价值诊断技术的全球领导者 DiaSorin 合作，我们会顺势加快 MeMed BV™ 测试的普及。本次合作将为 MeMed BV™ 访问提供便捷通道，帮助临床医生更好地管理患者，有可能带来更好的结果并节省医疗保健系统的成本。本次合作与我们的商业策略并行不悖，通过我们的平台 MeMed Key™ 补足我们的直销方法。我们期待与 DiaSorin 团队紧密合作，以帮助改善全球患者的治疗效果。”

关于 DiaSorin

DiaSorin 总部位于意大利，并在意大利证券交易所（FTSE MIB 指数）上市，作为体外诊断 (IVD) 领域的全球领导者，旗下拥有 26 家公司、4 家分公司、5 间制造工厂和 5 个研发中心。

五十多年来，本公司一直在开发、生产和销售供全球各地诊断实验室使用的试剂盒。

通过不断投入研究提供广泛的诊断测试产品，DiaSorin 已成为诊断市场中提供最广泛专业测试的公司，本集团更被誉为“诊断专家”。

更多信息请访问 www.diasoringroup.com

关于 MeMed

我们的使命是将免疫系统的复杂信号转化为简单清楚的信息，从而改变疾病的诊断和治疗方式，造福患者和社会。如需了解有关 MeMed 的其他信息，请访问 http://www.me-med.com 。

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DiaSorin 联系人：

Riccardo Fava Emanuela Salvini

企业通信及投资者关系副总裁 投资者关系部主管

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riccardo.fava@diasorin.it emanuela.salvini@diasorin.it