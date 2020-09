GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 8.9.2020 KLO 9.35

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.8.2020: Elokuun kysyntä piristyi kuun loppua kohden

Goforen liikevaihto oli 5,6 miljoonaa euroa elokuussa 2020 (2019: 5,3 miljoonaa euroa). Katsauskauden lopussa Gofore-konsernin palveluksessa oli yhteensä 612 henkilöä (562 henkilöä).



Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

"Hieman hitaasti käynnistynyt elokuu kääntyi kuun loppua kohden parempaan vauhtiin ja kaupanteko piristyi. Uusien kauppojen myötä jo ennen kesää rekrytointien ansiosta kasvanut toimituskapasiteettimme saadaan tehokkaaseen käyttöön.

Elokuun kohokohta oli julkaisemamme Qentinel Finlandin yrityskauppa, jossa joukkoomme liittyi noin 100 uutta (1.9. alkaen) testausautomaation ja digitaalisen laadunvarmistuksen asiantuntijaa. Kaupan myötä Goforesta tulee yksi johtavista laadunvarmistuspalvelujen tarjoajista Suomessa. Qentinel-kauppa myös tukee tavoitettamme palvella avainasiakkaitamme entistä kokonaisvaltaisemmin sekä mahdollistaa meille tulevaisuudessa pääsyn kilpailemaan laajemmista toimituskokonaisuuksista.

Asiakasrintamalla merkittävin yksittäinen kilpailutusvoitto elokuussa oli Oulun yliopiston erikoislääkärikoulutuksen sähköinen seurantajärjestelmä. Puitesopimuksen arvioitu kokonaisarvo on noin 0,7-1 miljoonaa euroa. Järjestelmä toimitetaan asiakkaalle viimeistään 18 kuukauden sisällä, minkä lisäksi sopimukseen sisältyy järjestelmän ylläpito ja jatkokehitys seuraavalle viidelle vuodelle.



Syyskuussa meidät valittiin Eläketurvakeskuksen ohjelmistokehityskumppaniksi kilpailutuksen parhailla pisteillä. Viiden vuoden sopimuksen turvin pääsemme rakentamaan toimivaa kumppanuutta uuden asiakkaamme kanssa kiinnostavalla toimialalla.

Syyskuussa meidät valittiin myös pitkäaikaisen asiakkaamme Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin IT-projektipäällikköpalvelujen toimittajaksi seuraavaksi viideksi vuodeksi. Yhteistyön jatkuminen asiakkaan ja Goforen kokeneiden projektiosaajien kesken on aina erityisen hienoa ja kertoo siitä miten aito kumppanuus tuottaa arvoa molemmille osapuolille.

Kesän ylitys ja toisen vuosipuoliskon alku ovat konsulttiliiketoiminnassa tyypillisesti hankala ajankohta. Asiakkaat ja henkilöstö palaavat kesälomiltaan, ja projekteja käynnistellään uudestaan kesän tauon jälkeen. Tänä vuonna kesän ylitystä on vaikeuttanut edelleen koronapandemiasta johtuva epävarmuus. Elokuun lopun ja syyskuun alun kehitys kuitenkin näyttäisi siltä, että suunta on oikea.”

Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausiliikevaihdon lisäksi edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteutuneen liikevaihdon. Katsauksissa on myös yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista ja vertailtavuutta eri kausien välillä helpottavia tunnuslukuja. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi yhtiö julkaisee maaliskuuta ja syyskuuta koskevissa liiketoimintakatsauksissaan päättyneen vuosineljänneksen konsernin EBITA-liikevoiton, EBITA-liikevoittoprosentin ja näiden vertailuluvut edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taulukkomuotoinen esitys täydentyy vuoden edetessä.



Kuukausi

(2020) Liikevaihto,

milj. euroa

(liikevaihto

2019)1 Henkilöstö-

määrä2 Työpäivien

lukumäärä

Suomessa Kokonais-

kapasiteetti,

FTE3 Alihankinta,

FTE4 Elokuu 5,6 (5,3) 612 21 579 64 Heinäkuu 2,4 (2,2) 609 23 569 33 Kesäkuu 6,1 (5,1) 610 21 579 71 Toukokuu 6,0 (6,2) 606 19 572 75 Huhtikuu 6,4 (5,5) 596 20 559 80 Maaliskuu 6,8 (6,1) 585 22 549 73 Helmikuu 5,9 (5,3) 578 20 539 68 Tammikuu 6,1 (5,2) 587 21 548 60



1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2019) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.

2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.

3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.

4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com



