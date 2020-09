Rob Harvey nommé Chief Product Officer de Sidetrade



Une nouvelle impulsion dans la stratégie d’innovation en matière d’IA





Sidetrade (Euronext Growth: ALBFR.PA), la plateforme d'intelligence artificielle dédiée à l'accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, étoffe son équipe de direction.





Avec l’ambition d’offrir aux entreprises une technologie toujours plus aboutie sur le cycle order-to-cash, Sidetrade a nommé Rob Harvey au poste de Chief Product Officer et l’accueille au sein de son comité de direction.

« Je suis ravi et honoré de rejoindre cette fantastique équipe produit, déterminée à maintenir le leadership de Sidetrade en créant toujours plus de valeur pour nos clients. Ceci implique d’investir constamment dans les technologies d’IA les plus récentes et de concevoir des solutions centrées sur le client, qui sont connectées, collaboratives et configurables » a commenté Rob Harvey.

Dans ses nouvelles fonctions, Rob Harvey – « Bobby » pour ses collègues – supervisera le cycle de vie des produits de Sidetrade : stratégie, développement et lancement. Il travaillera en collaboration avec Mark Sheldon, Chief Technology Officer de Sidetrade, pour aligner les développements avec les objectifs de croissance de Sidetrade et pour renforcer la co-innovation avec les clients sur les produits de demain.

Olivier Novasque, PDG de Sidetrade, a déclaré : « Bobby a une compréhension unique des attentes clients ! Il fait preuve à chaque instant d’une créativité sans limite et d’une immense expertise métier. Nous sommes enchantés de l’accueillir au sein du comité de direction ».

Depuis 2012, Rob Harvey a exercé diverses fonctions au sein de Sidetrade. Il occupait précédemment le poste de Global Head of Sales Operations. Initialement consultant auprès des départements customer success et avant-vente, il a pris la tête du service avant-vente en 2015 afin de constituer une équipe couvrant la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. En 2018, il a été nommé directeur Sales Operations & Enablement, étendant sa mission à l’ensemble des opérations de support à la vente.

Rob Harvey totalise plus de 22 ans d'expérience dans le domaine du cycle order-to-cash. Avant de rejoindre Sidetrade, il a occupé des postes de direction chez Accenture, Verizon et Orange Business Services.

Sa nomination intervient après la publication record du chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2020. « Le deuxième trimestre 2020 a été fabuleux, le meilleur de l'histoire de Sidetrade. Cette performance est d'autant plus impressionante qu'elle a été réalisée dans un contexte de crise économique sans précédent, tandis que la plupart des entreprises sont en récession » a commenté Rob Harvey.





