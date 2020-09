Rueil-Malmaison, 8 septembre 2020

Belen Marcos nommée présidente de VINCI Highways

Belen Marcos est nommée présidente de VINCI Highways, filiale de VINCI Concessions dédiée à la mobilité routière, et directrice générale adjointe de VINCI Concessions. Elle rejoint, à ce titre, le comité de direction de VINCI Concessions, sous l’autorité de Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions.

Diplômée de l’Université Polytechnique de Valence (ingénieure de Caminos, Canales y Puertos), et titulaire d’un troisième cycle d’infrastructures de transport à l’École Nationale des Ponts et Chaussées, Belen Marcos a réalisé l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Ferrovial. Elle occupait dernièrement la présidence de CINTRA aux États-Unis.

Outre la supervision du réseau de VINCI Highways, qui couvre plus de 3 500 km d’autoroutes dans 14 pays, elle aura pour mission de poursuivre le développement de cette entité.

A propos de VINCI Concessions

VINCI Concessions est un acteur international des concessions d’infrastructures de transport, engagé pour une croissance durable et partagée avec les territoires et les communautés. Nous concrétisons avec succès le potentiel du partenariat public-privé dans 21 pays, grâce au modèle intégré concessionnaire-constructeur du groupe VINCI et à notre expertise en conception, financement, maîtrise d’ouvrage et exploitation-maintenance d’infrastructures. Nos équipes sont engagées sur le terrain pour rendre la mobilité toujours plus durable, conviviale et innovante. VINCI Concessions réunit VINCI Airports, premier opérateur privé mondial de la gestion aéroportuaire,

VINCI Highways, leader de la mobilité routière avec plus de 3 500 km gérés et VINCI Railways, pionner de la concession ferroviaire. Pour plus d’information : https://www.vinci-concessions.com/

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant plus de 210 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

