PÖRSSITIEDOTE 8.9.2020 klo 12.30



NoHo Partnersin elokuun liikevaihto oli 20,6 miljoonaa euroa – yhtiö etenee perusskenaarionsa mukaisesti



NoHo Partnersin elokuun 2020 liikevaihto oli noin 20,6 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 75 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Yhtiön liiketoiminnan operatiivinen kassavirta elokuussa oli noin 2,4 miljoonaa euroa. Tehokkaan operatiivisen toimintamallin ja kustannussäästöjen avulla yhtiö tuottaa vajaasta volyymista huolimatta vahvaa liiketoiminnan operatiivista kassavirtaa.



Epävakaasta markkinatilanteesta johtuen yhtiö on laatinut liiketoimintansa kehittymiselle kolme eri skenaariota. Ravintolarajoitusten vaiheittaisen poistumisen jälkeen kesäkuun alusta alkaen yhtiö on edennyt liiketoiminnassaan perusskenaarionsa mukaisesti, jossa myynti on noin 70–85 prosenttia edellisvuoden tasosta ja liiketoiminta on kassavirtapositiivista.



NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström:



”Ohjaamme liiketoimintaamme vahvasti kassavirta edellä, ja olenkin erittäin tyytyväinen organisaatiomme kykyyn sopeuttaa nopeasti kustannustasomme vastaamaan neljäsosan laskeneeseen volyymiin. Liiketoimintamme tuottaa tällä hetkellä liikevaihtotasoon nähden hyvin kassavirtaa, ja pääsimme elokuun hyvän kassavirran myötä lyhentämään lainojamme. Lähestymme nyt yhtä vuoden hiljaisinta jaksoa, jota entisestään tiukentavat rajoitukset kansainvälisessä markkinassa ja etätyösuositukset kotimaassa. Isompien yritystilaisuuksien ja liikematkustamisen puute näkyy arkimyynnissämme Helsingissä, mutta viikonloppuisin kysyntä on edelleen hyvällä tasolla yksityiskulutuksen myötä koko maassa. Operatiivinen toimintamme on kuitenkin tällä hetkellä niin vahvaa, että liiketoiminnan operatiivinen kassavirtamme säilyy positiivisena myös syyskuun matalasesongin aikana.”



NoHo Partnersin tavoitteena on antaa ajantasaista tilannetietoa koronapandemian vaikutuksista liiketoimintaansa. Yhtiö ilmoitti tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsauksensa julkaisun yhteydessä 9.6.2020, että se tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan aikana kuukausitasolla.



Syyskuun 2020 liikevaihdon kehityksestä yhtiö tulee raportoimaan 9.10.2020. Lokakuun liikevaihdon kehityksestä yhtiö raportoi tammi–syyskuun 2020 osavuosikatsauksensa yhteydessä 10.11.2020.



Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj



