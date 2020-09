September 08, 2020 05:33 ET

Le Groupe Prima Solutions, première AssurTech française dédiée aux professionnels de l’assurance et de la réassurance, annonce la sortie de la version 9.6 de sa plateforme cloud de distribution et de gestion des produits d’assurance IARD, Prima P&C . Cette nouvelle version propose une refonte majeure de la gestion des contrats Groupe et des sinistres corporels. Elle met également l’accent sur l’intégration facilitée de Prima P&C au sein des écosystèmes des sociétés d’assurance avec le développement d’une large bibliothèque d’API . Prima P&C est ainsi nativement connectée par API à Prima Pilot , le nouveau logiciel de pilotage des activités d’assurance de Prima Solutions, pour une mise en place de processus de gestion contrôlés de bout en bout.

« La crise sanitaire accélère encore plus la digitalisation du secteur de l’assurance. Le recours au télétravail, l’accès à des solutions en cloud, l’intégration des logiciels par des API publiques sont les éléments qui ont permis aux assureurs de poursuivre leur activité en temps de crise. Cela conforte notre vision stratégique des solutions que nous développons pour le secteur de l’assurance », commente Hugues Delannoy , président du groupe Prima Solutions.

Un programme majeur pour une suite logicielle Prima Solutions complète et unifiée

Début 2019, à la suite de plusieurs acquisitions stratégiques, le groupe Prima Solutions a lancé un programme ambitieux de refonte et d’uniformisation de ses plateformes de gestion ; programme qui a été fortement accéléré ces derniers mois. Il poursuit deux objectifs : l’uniformisation des interfaces entre les solutions de la suite logicielle Prima Solutions et la refonte de l’usabilité de chaque solution pour une meilleure expérience utilisateur. Ce programme d’ampleur est au cœur de chaque nouvelle version logicielle de Prima Solutions et profite déjà à de nombreuses applications dont Prima P&C.

Ce programme comprend aussi le développement d’une large bibliothèque d’API pour faciliter l’intégration des solutions Prima Solutions entre elles mais également avec l’ensemble de l’écosystème des sociétés d’assurance. Ce programme a bénéficié notamment à Prima Pilot, le nouveau logiciel de pilotage à chaud des activités d’assurance, qui s’intègre nativement aux différents produits de la suite logicielle Prima Solutions et à l’ensemble des applications de gestion tierces.

Le cycle de vie des contrats Groupe géré dans son intégralité dans Prima P&C

La nouvelle version de Prima P&C est dotée d’un nouveau module complet de gestion des contrats Groupe dont les flottes automobiles ou de parc immobilier. Ce module gère désormais l’ensemble du cycle de vie des contrats groupe en toute autonomie, quels que soient la taille des contrats ou le type d’organisation.

Refonte complète de la gestion des carambolages et des dommages corporels

La refonte complète de la gestion des carambolages et des dommages corporels de Prima P&C offre une gestion complète avancée et intuitive de sinistres matériels et corporels complexes. Issue d’ateliers avec les clients équipés de cette solution, une toute nouvelle cinématique a vu le jour.

Ainsi, il est possible de gérer au sein d’un même dossier toutes les phases d’un sinistre corporel. L’évaluation des préjudices est facilitée grâce à un moteur paramétrable déterminant le provisionnement à l’ouverture des sous-dossiers corporels en fonction des blessures de la victime.

Enfin, l’ensemble des tunnels de déclaration VTM a été revu en simplifiant la saisie et le processus d’ouverture des sinistres pour une augmentation de la productivité et une meilleure expérience client.