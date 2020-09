Jean-François Lequoy est nommé directeur général du Groupe BPCE, en charge des finances et de la stratégie, membre du directoire

Paris, le 7 septembre 2020

Le conseil de surveillance du Groupe BPCE a approuvé ce jour la nomination de Jean-François Lequoy actuel directeur général de Natixis Assurances, en tant que membre du directoire du Groupe BPCE, en charge des finances et de la stratégie.

Il prendra ses fonctions le 14 septembre et succède à Nicolas Namias, nommé directeur général de Natixis le 3 août.

Jean-François Lequoy a rejoint Natixis en 2014 pour réaliser le projet de constitution du pôle assurances visant à faire du Groupe BPCE un bancassureur de plein exercice. Chez Natixis Assurances, il a ainsi créé avec succès un groupe d’assurance intégré et performant au service des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, tant en assurance non vie qu’en assurance de personnes, grâce notamment à de nombreux investissements industriels et à la redéfinition des partenariats stratégiques et industriels dans ces domaines.

Pour Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE : « Par sa parfaite maîtrise des enjeux stratégiques et financiers, par ses qualités de leadership reconnues, son sens du service client et sa grande rigueur dans la conduite des projets, Jean-François Lequoy apportera une contribution déterminante aux travaux du comité de direction générale, et notamment dans la construction de notre prochain plan stratégique».

Biographie de Jean-François Lequoy

Jean-François Lequoy débute sa carrière comme commissaire contrôleur des assurances à la direction des assurances du ministère des Finances et du Budget en 1986.

Il devient, en 1991, sous-directeur à la direction des Assurances de la Compagnie de Suez, puis, en 1994, Managing Director du groupe de courtage d’assurances J&H Marsh & Mc Lennan avant d’être administrateur et directeur général en 1998 de La Mondiale Partenaire.

Il rejoint les AGF en 2001, en qualité de directeur financier, intègre le Comité exécutif en 2003 avant de devenir, en 2004, directeur général adjoint.

De 2008 à 2014, il est délégué général de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances. En 2014, il devient membre du comité de direction générale de Natixis en charge des activités d’assurances, directeur général de Natixis Assurances puis en 2019 président du Groupement français des bancassureurs.

Jean-François Lequoy, 59 ans, est diplômé de l’École Polytechnique, de l ’ENSAE et de l’institut des Actuaires.





