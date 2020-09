En partenariat avec les Centres jeunesse du Québec, TELUS assure une connexion essentielle pour les jeunes dans le besoin grâce à l’expansion de son programme Mobilité pour l’avenirMC

MONTRÉAL, 08 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- À compter d’aujourd’hui, malgré qu’ils aient atteint la majorité et qu’ils doivent quitter leur foyer d’accueil, ces jeunes adultes du Québec pourront rester connectés à leur réseau essentiel, grâce au programme Mobilité pour l’avenirMC, offert par TELUS, les Centres jeunesse du Québec et la Fondation pour l’aide à l’enfance du Canada, aux quatre coins de la province. D’abord lancé par TELUS et la Fondation pour l’aide à l’enfance du Canada en Colombie-Britannique en 2017, puis adapté par les Centres jeunesse au Québec en 2018 en tant que projet pilote au Bas-Saint-Laurent, en Chaudières-Appalaches, à Québec et à Montréal, le programme offrant gratuitement l’accès à un téléphone intelligent et à un forfait de services mobiles de TELUS a été graduellement étendu à l’ensemble du Canada, autant en régions que dans les centres urbains, en raison de son succès et de ses retombées positives pour les jeunes dans leur transition vers la vie autonome.

« L’expansion du programme Mobilité pour l’avenir au Québec reflète l’engagement de longue date de TELUS à tirer parti de ses technologies de pointe pour améliorer le succès social, éducationnel et économique des Québécois. Ceci s’avère particulièrement important lorsque nous évaluons les impacts de la pandémie sur les groupes les plus vulnérables », a déclaré François Gratton, vice-président à la direction, président de groupe TELUS et chef de la direction de TELUS Santé et TELUS Québec. « Notre équipe TELUS est fière de pouvoir étendre ce filet social à un plus grand nombre de jeunes afin qu’ils soient mieux préparés aux défis de leur nouvelle vie. C’est important pour nous de contribuer à leur offrir un cadre sécuritaire en leur facilitant l’accès aux gens, aux ressources et aux opportunités dont ils ont le plus besoin pour devenir les leaders de demain. »

Chaque année, des milliers de jeunes atteignant la majorité quittent les foyers d’accueil et ne sont plus admissibles à l’aide gouvernementale qu’ils recevaient pendant leur placement. Avec plus de 5400 jeunes déjà inscrits, Mobilité pour l’avenir offre gratuitement aux jeunes qui quittent les foyers d’accueil un téléphone intelligent et un forfait mobile de TELUS, y compris des appels et des SMS illimités à l'échelle nationale et jusqu'à 3 Go de données mensuelle pendant deux ans. Bien que TELUS offre le service gratuitement aux jeunes, les factures apparaîtront au nom des jeunes pour qu’ils puissent avoir une bonne cote de crédit et apprendre à gérer leurs finances.

Selon un sondage interne réalisé en 2019, 90 % des jeunes qui ont participé au programme dans la province considèrent que celui-ci doit continuer d’exister. La majorité des répondants du sondage affirment que le programme les avait aidé à trouver un emploi, à rester connectés avec leur famille et leurs amis ainsi que leur avait permis d’améliorer leur situation financière en temps de crise. Cela est devenu encore plus critique à mesure que les pressions financières et socio-économiques se sont intensifiées pendant la pandémie de la COVID-19.

« La transition hors des services aux jeunes en difficulté est une épreuve en soi, tant sur le plan mental que financier. Un forfait de téléphonie cellulaire m'a permis d'avoir accès à une grande quantité de ressources pendant une période difficile de ma vie. Ça m’a aussi aidé à développer mon autonomie. », a déclaré Jacques Massicotte, jeune adulte ayant participé au programme. « J'avais tellement de responsabilités nouvelles et je me sentais souvent dépourvu pour les gérer. Le programme TELUS Mobilité pour l’avenir m'a aidé quand j'en avais le plus besoin. »

« Nous collaborons avec TELUS pour offrir aux jeunes les plus vulnérables une aide précieuse qui leur permettra de chercher un logement, d’avoir accès à des opportunités d'emploi et de rester en contact avec des amis et des réseaux de soutien essentiels », a déclaré Jean Paiement, responsable du projet pilote à Montréal et adjoint à la direction du Programme Jeunesse du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. « Nous sommes extrêmement reconnaissants de savoir que plus de jeunes en difficulté auront accès à ce programme au Québec. »

« La pandémie a souligné l’importance de la connectivité, en particulier pour les populations les plus vulnérables », a affirmé Renée Labelle, éducatrice de réinsertion du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. « Le téléphone intelligent est essentiel pour les aider à atteindre leur indépendance et nous sommes ravis d'accueillir le programme Mobilité pour l’avenir de TELUS, qui a prouvé être un succès lors de ses deux années en tant que projet pilote, afin que davantage de jeunes puissent rester connectés à ceux qui comptent le plus pour eux. »

Mobilité pour l’avenir de TELUS fait partie des programmes Tous connectés pour un monde meilleur de TELUS, qui s’engagent à ce que notre technologie de pointe mondiale apporte des changements significatifs en comblant les fossés numériques et en fournissant un accès égal à la technologie pour les Canadiens dans le besoin. Les autres programmes sont :

Internet pour l’avenir de TELUS - offre Internet haut débit à large bande aux familles à faible revenu admissibles, aux personnes handicapées et aux étudiants pour seulement 9,95 $ par mois ;

Technologies pour l’avenir de TELUS - fournit des téléphones intelligents et de tablettes munis de solutions technologiques personnalisées à des Canadiens handicapés pour les aider à vivre de manière plus autonome ;

Santé pour l’avenir de TELUS - permet aux cliniques mobiles médicales de TELUS d'offrir des soins de santé primaires aux sans-abris des centres urbains canadiens ;

TELUS permet également aux Canadiens de tous âges de rester en sécurité en ligne grâce à des ressources et à des ateliers sur TELUS Averti MC , qui couvrent des sujets tels que la protection numérique de votre identité, de votre confidentialité et de votre réputation, les outils contre la cyberintimidation et l'utilisation responsable de la technologie.

Les jeunes qui sont actuellement en transition ou qui ont déjà quitté les foyers d’accueil et qui sont âgés entre 18 et 26 ans peuvent postuler au programme sur telus.com/mobilitepourlavenir. Pour en savoir plus sur les programmes Connectés pour un monde meilleur de TELUS ou pour déterminer l’admissibilité, veuillez visiter le site web de TELUS . Pour en savoir plus sur le programme Mobilité pour l’avenir au Québec ou pour vous inscrire, visitez telus.com/mobilitepourlavenir.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 15 milliards de dollars et à 15,4 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 700 millions de dollars et 1,3 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

