Marc Beaudette est promu à la tête du centre de services de Fort Lauderdale

Bombardier fait appel à Michel Ménard comme directeur général à Tucson

Depuis deux ans, le centre de service de Fort Lauderdale a effectué plus de 160 modifications importantes; l’établissement de Tucson a procédé à plus de 135 inspections majeures

MONTRÉAL, 08 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Aviation a annoncé aujourd’hui des nominations clés à la direction de ses deux établissements de services de Tucson et de Fort Lauderdale. Ces nominations prennent effet dès aujourd’hui.

Marc Beaudette, qui dirigeait auparavant le centre de services de Bombardier à Tucson, a été nommé directeur général du centre de Fort Lauderdale et poursuivra avec succès l’amélioration de l’expérience client et fera la promotion de la culture d’entreprise centrée sur le client. Avec 30 années d’expérience chez Bombardier, Marc connaît à fond les activités de production et de maintenance et possède une vaste connaissance de l’aménagement intérieur et de la finition. Il dirigera la transition future de notre centre de services de Fort Lauderdale à notre nouvel établissement de pointe à l’aéroport d’affaires de Miami-Opa Locka.

« Marc est un vétéran aguerri de Bombardier et a permis d’importantes améliorations de notre centre de services de Tucson depuis trois ans, notamment l’effet positif sur l’expérience client », a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président et directeur général, Expérience client de Bombardier Aviation. « Je sais qu’il jouera un rôle déterminant en pilotant l’évolution de notre nouvel établissement de services dans le comté de Dade à Miami. »

Michel (Mike) Ménard est le directeur général nouvellement nommé du centre de services de Tucson. Avec près de 30 ans d’expérience dans le secteur de l’aviation, Mike a commencé sa carrière comme officier des services de maintenance des aéronefs dans l’Aviation royale du Canada. Depuis 12 ans, Mike était vice-président directeur général pour StandardAero et Dassault Aircraft Services aux États-Unis et à l’étranger, ce qui en faisait le candidat idéal pour prendre la barre à Tucson.

« Nous sommes enthousiastes d’accueillir Mike dans la famille Bombardier – sa nomination témoigne de sa profonde connaissance de l’industrie de l’aviation et de ses solides compétences de direction », a indiqué M. Gallagher. « La solide feuille de route de Mike en matière de soutien des avions d’affaires sera un atout pour l’équipe dans son travail de maintien de la satisfaction globale de la clientèle à Tucson et permettra à ce centre de services clé de demeurer un choix de premier ordre pour nos clients. »

Les centres de services de Tucson et de Fort Lauderdale comptent parmi les neuf établissements de services de calibre mondial du réseau de soutien de Bombardier Aviation. Des techniciens qualifiés offrent tout un éventail de services de maintenance aéronautique, de modifications, d’inspections, de remise en état, de réparations à la demande sur place et d’interventions en priorité AOG (avion immobilisé au sol) pour les grandes gammes d’avions d’affaires Learjet, Challenger et Global de Bombardier.

Importante porte d’entrée pour les Amériques, le centre de services de Fort Lauderdale est une importante plaque tournante pour les avions d’affaires exploités sur le marché latino-américain. L’établissement de Floride a effectué plus de 160 modifications importantes, notamment des mises à niveau avioniques et de système ADS-B Out.

Fondé en 1976, le site de Tucson affiche 1 million de pieds carrés (92 900 mètres carrés) d’espace de hangar total, ce qui en fait le plus grand établissement de soutien de Bombardier. Au cours des deux dernières années, le centre a procédé à plus de 135 inspections majeures, dont huit inspections de 120 mois d’avions Global depuis douze mois.

L’annonce d’aujourd’hui témoigne de l’engagement soutenu de Bombardier à fournir l’expérience de service exceptionnelle qu’ils exigent et attendent. Le réseau de soutien mondial de Bombardier, avec ses centres de services, ses équipes d’intervention mobile et son Centre de réponse à la clientèle, procure aux clients des solutions après-vente efficaces, flexibles et créatives pour garder leurs avions prêts et disponibles.

