TORONTO, 08 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crohn et Colite Canada décerne une bourse AbbVie sur les MII d’une valeur de 5 000 $ à 10 étudiants de niveau postsecondaire atteints de la maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse qui retournent dans un établissement postsecondaire canadien pour la session d’automne 2020. Les bénéficiaires de la bourse octroyée dans le cadre du programme de bourses d’études AbbVie sur les MII s’efforcent de maintenir un niveau optimal de bien-être tout en favorisant activement les changements dans leur communauté, en manifestant leurs aspirations scolaires et en inspirant leurs pairs pour que ceux-ci réalisent leur potentiel.



La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse (les deux principales formes de maladies inflammatoires de l’intestin) sont des maladies qui durent toute la vie et qui peuvent être diagnostiquées à tout âge. Cependant, elles surviennent habituellement à l’adolescence ou au début de l’âge adulte, c’est-à-dire pendant les années déterminantes relativement à la scolarisation et l’avancement professionnel. Lorsqu’une personne développe une de ces maladies auto-immunes, son organisme se met à attaquer les tissus sains des intestins, ce qui entraîne une inflammation de la totalité ou d’une partie du tube digestif. Bien que chaque cas soit unique, les symptômes les plus courants sont des douleurs abdominales aiguës, des nausées, de la fatigue, des hémorragies internes et un besoin soudain et urgent d’aller aux toilettes. Il n’existe aucun remède connu pour la maladie de Crohn ou la colite. À long terme, si l’inflammation n’est pas traitée, elle peut entraîner de la malnutrition, un risque accru de cancer et des complications mettant la vie en danger.

« Les bénéficiaires de la bourse d’études AbbVie sur les MII sont des personnes résilientes, ambitieuses et motivées, et de véritables leaders dans leur communauté. La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse peuvent occasionner du stress et perturber la vie quotidienne de ceux qui en sont atteints, en les empêchant de se présenter en classe ou de travailler pour payer leurs études postsecondaires. Pendant que ces boursiers et boursières étudiaient et changeaient les choses dans leur communauté, ils surmontaient également les difficultés qui vont souvent de pair avec ces maladies invisibles. Ils sont une source d’inspiration pour nous tous, car ils sont la preuve qu’avec de la motivation, il est possible de s’épanouir et d’atteindre ses objectifs, a déclaré Mina Mawani, présidente et directrice générale de Crohn et Colite Canada. Nous sommes fiers de collaborer avec des partenaires comme AbbVie qui mettent les patients au cœur de leurs priorités pour souligner les réalisations et les histoires de ces personnes brillantes et inspirantes, et pour les aider à réaliser leurs objectifs universitaires et professionnels. »

Depuis 2012, le programme de bourses d’études AbbVie sur les MII, rendu possible grâce à une subvention à l’éducation offerte par AbbVie Canada, a attribué des bourses uniques de 5 000 $ à 89 étudiants vivant avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. À ce jour, la contribution financière totale du programme s’élève à 445 000 $.

« Trop d’étudiants atteints de la maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse sont contraints de reporter l’obtention de leur diplôme d’études postsecondaires en raison de leur maladie, a déclaré Denis Hello, vice-président et directeur général d’AbbVie Canada. Nous sommes fiers de nous associer à Crohn et Colite Canada dans le cadre de cette initiative louable, et espérons qu’elle allégera le fardeau financier des jeunes Canadiens et Canadiennes atteints d’une MII afin qu’ils puissent se concentrer sur leurs études et profiter pleinement de la vie. »

Crohn et Colite Canada félicite les bénéficiaires des bourses d’études AbbVie sur les MII 2020 :

Ann Weber – Université du Manitoba

Carlie Thompson – Université Concordia

David Pugh – Université York

Dennis Drewnik – Université du Manitoba

Isabelle Rochette – Université de Montréal

Kate Latos – Université d’Alberta

Lisa MacNeil – Université Acadia

Simona Perrotti – Université McMaster

Sophie LeBlanc – Université du Nouveau-Brunswick

Vanessa Reali – Université de Toronto

Pour en savoir plus sur le programme de bourses AbbVie sur les MII et sur les bénéficiaires des bourses de 2020, veuillez consulter le site crohnetcolite.ca/boursedetudes .

À propos de Crohn et Colite Canada



Crohn et Colite Canada s’efforce sans relâche de trouver des remèdes à la maladie de Crohn et à la colite ulcéreuse et d’améliorer la vie tant des enfants que des adultes touchés par ces maladies chroniques. Nous sommes le plus important organisme composé de bénévoles du pays à s’acquitter de cette mission et nous sommes l’un des deux principaux donateurs caritatifs au monde dans le domaine de la santé à financer la recherche sur la maladie de Crohn et la colite. Nous avons investi plus de 130 millions de dollars dans la recherche à ce jour. Nous repoussons les limites des personnes touchées par la maladie de Crohn et la colite grâce à la recherche, à des programmes à l’intention des patients, à la défense des droits des patients et à la sensibilisation aux MII. Pour avoir des détails, consultez crohnetcolite.ca et suivez-nous @ayezducran sur Twitter , Facebook et Instagram .

À propos d’AbbVie

Notre entreprise relève les plus grands défis en matière de santé.

AbbVie a pour mission de découvrir et d’offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd’hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d’avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l’immunologie, l’oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie, de même que dans le domaine de l’esthétique par le truchement des produits et services d’Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez les sites www.abbvie.ca et www.abbvie.com . Suivez @abbviecanada sur Twitter, ou trouvez-nous sur Facebook , LinkedIn et Instagram .

