New 2MP optical module offers reduced development time and cost savings

New 2MP optical module offers reduced development time and cost savings

フランス、グルノーブル, Sept. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies(NYSE: TDY)の傘下でイメージングソリューションの世界的なイノベーターであるTeledyne e2vは、プリフォーカス、産業グレードのスキャンニング用光学系を特徴とする、2メガピクセルのコンパクトモジュールを製品群に追加し、品揃えを拡大しました。このMIPIインターフェイスモジュールは、スキャン、エンベデッドビジョン、その他のコンピュータービジョン用途に幅広く使用でき、物流、選別、小売業向けPOS、またその他多数の産業分野における生産性とスループットの向上に役立ちます。



この2MP光学モジュールには、2.8 µm低ノイズグローバルシャッターピクセルを採用し、当社の最新技術を取り入れた、小型のSnappy 2MP CMOSセンサーが搭載されています。スキャンおよびエンベデッドビジョン用途に特化した設計を施したセンサーには、最初のフレーム、そして後続のフレームすべてにおいて適切な露出を確保する、当社特許のFast Self-Exposure™モードが含まれています。これにより、変化の激しい光条件下でも、ダウンストリームのデジタルシステムによるデコード/イメージ処理を最高速で処理できるようになります。モジュールの機械的外寸は 20 mm x 20 mm x 16 mm で、一般に広い動作範囲が必要となる用途向けとして、被写界深度が深く、高品質でカスタム設計のレンズを装着しています。代替の光学仕様が求められる場合は、セミカスタム化も可能です。

この2MPモジュールは、ターンキーのフロントエンドイメージングシステムとして、お客様に大幅な開発時間とコストの削減をもたらします。モジュールの取り付けに必要なのは数本のネジだけで、イメージ処理システムには、FPCケーブルコネクターを介して簡単に接続できます。APIレイヤーの限定的なLinuxソフトウェアドライバーの使用により、ソフトウェアの開発に必要な労力も削減できます。これによりモジュールと、一般に普及しているISPプラットフォームとのシームレスなインターフェイスが実現します。

Teledyne e2vの上級マーケティング部長であるGareth Powellは、次のように述べました。「MIPIモジュールファミリーの先端を行くこの2MP光学モジュールを発表できるのは、大きな喜びです。このモジュールは、お客様に統合のための時間を大幅に削減し、市場に出すまでの時間を短縮するためのソリューションです。」

現在、データシート、ユーザーガイド、そして評価キットとサンプルが入手できます。

詳しくは、製品ページまたはお問い合わせをご覧ください。

報道関係者向けのお問い合わせ先:

yuki.chan@teledyne.com | + 852 3679 3652

編集者への注記:

Teledyne e2vは、Teledyne Imaging Group傘下の会社です。同社のイノベーションは、ヘルスケア、ライフサイエンス、宇宙産業、輸送、防衛および安全保障、工業などの分野における開発をリードします。Teledyne e2vのユニークなアプローチには、市場やお客様の用途における課題に耳を傾けることや、お客様との提携により、革新的な標準、セミカスタム、またはフルカスタムのイメージソリューションを提供して、お客様のシステムの価値を高めることなどが含まれます。

詳しくは、imaging.teledyne-e2v.comをご覧ください。



Teledyne Imagingは、Teledyne傘下の最先端テクノロジー企業グループです。Teledyne Imagingは、長年の経験と、業界全般における専門技術を有する比類のない集団です。グループ内の各社は、単独でクラス最高度のソリューションを提供します。またグループとして各社それぞれの強みを統合また活用し、世界中で幅広く奥深いイメージングおよび関連技術のポートフォリオを提供します。航空宇宙から産業検査、科学的調査、分光測定、放射線撮影や放射線治療、地理空間測量、そして最先端MEMSや半導体ソリューションにいたるまで、Teledyne Imagingは、最も困難な業務を取り扱うためのカスタマーサポートと、技術的専門知識を世界各地で提供します。同グループのツール、テクノロジー、また視覚ソリューションは、お客様にユニークな競争上の優位性をもたらすために構築されています。

詳しくは、次を参照:www.teledyneimaging.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7fb84f34-4d5d-4940-acd4-4b040a4f8a31