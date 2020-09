New 2MP optical module offers reduced development time and cost savings

New 2MP optical module offers reduced development time and cost savings

法国格勒诺布尔, Sept. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下的全球成像解决方案创新公司 Teledyne e2v 宣布进一步扩展产品系列,新增一个搭载对焦功能的工业级扫描镜片的 200 万像素小型模组。这个 MIPI 接口模块在扫描、嵌入式视觉和许多其他计算机视觉应用中有多种用途,可以提高物流、分拣、零售 POS 和许多其他工业部门的生产力和吞吐量。



这款 200 万像素的光学模组外形小巧、技术先进。该传感器采用2.8um像素,兼具全局曝光和低噪声特性。该传感器专为扫描和嵌入式视觉应用而设计,其中包括我们获得专利的 Fast Self-Exposure™ 模式,可确保第一帧和随后的所有帧都精确曝光,这使得下游数字系统即使在光线快速变化的情况下,也能实现最快的解码/图像处理。此模组的结构尺寸为 20 mm x 20 mm x 16 mm,配有定制设计的高景深优质镜头,适用于通常需要更大工作范围的应用。如果需要其他光学规格,亦可提供半定制服务。

作为全包式前端成像系统,此 2MP模组可为客户大幅缩减开发时间和降低成本。安装模组时只需用到几颗螺钉,通过 FPC金手指连接器即可连接到图像处理系统。通过使用某些有限的 API 层 Linux 软件驱动程序,还能减少在软件开发方面的投入。因此,此模组可与市场主流ISP 平台进行无缝交互。

Teledyne e2v 高级营销经理 Gareth Powell 表示:“这款 2MP 光学模组的面市令人兴奋,它堪称是 MIPI模组家庭系列的先驱。此解决方案能够帮助客户大幅缩减集成时间,并缩短产品上市时间。”

现可提供数据手册、用户指南、评估套件和样品。

请访问产品页面或联系我们了解更多信息。

媒体咨询,请联系:

yuki.chan@teledyne.com | + 852 3679 3652

编者注:

Teledyne e2v 隶属 Teledyne Imaging 集团。其创新引领了医疗保健、生命科学、太空、运输、国防和安全以及工业市场的发展。Teledyne e2v 的优势包括关注客户面临的市场和应用挑战,并与客户合作,提供创新的标准、半定制或全定制成像解决方案,为他们的系统带来更高的价值。

详细请浏览 imaging.teledyne-e2v.com。



Teledyne Imaging 是由 Teledyne 品牌旗下多家顶尖公司组成的集团。Teledyne Imaging 在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体,可充分利用彼此的优势,提供全球最先进、最广泛的成像和相关技术组合方案。Teledyne Imaging 在航空航天、工业检测、科学研究、光谱学、放射照相和放射治疗、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案等方面,提供全球客户支持和技术专业知识,可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

详情请浏览 www.teledyneimaging.com。

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7fb84f34-4d5d-4940-acd4-4b040a4f8a31