法國格勒諾布爾, Sept. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下公司暨全球影像處理解決方案的創新者 Teledyne e2v 推出採用預先對焦、工業級掃描光學元件的 2 MP 精巧模組，藉此擴展其產品組合。此 MIPI 介面模組在掃描、內嵌視覺和許多其他電腦視覺應用方面發展出各種使用方式，可在物流、分類、零售 POS 和許多其他產業領域提升生產力和輸送量。



2 MP 光學模組包括最新的小型 Snappy 2MP CMOS 感測器，其特色為 2.8 µm 低噪音全域快門像素。這款感測器專為掃描和內嵌視覺應用所設計，含有取得專利的 Fast Self-Exposure™ 模式，可確保第一個和所有後續畫面都能正確曝光，即使在迅速變化的光線環境中，也能藉由下游數位系統，盡可能提供最快的解碼/影像處理速度。該模組具有 20 mm x 20 mm x 16 mm 機制輪廓，可配合自訂設計、高景深、高品質鏡頭，適合通常需要較大工作範圍的應用。若需要其他光學規格，也可以進行半自訂。

作為啟鑰式前端影像處理系統，此 2MP 模組讓客戶大幅節省開發時間和成本。只需要幾顆螺絲，就能安裝模組，並且只要透過 FPC 纜線接頭連接至影像處理系統即可。也能使用某些有限的 API 層 Linux 軟體驅動程式，以減少在軟體開發方面花費的心力。這可讓模組順利銜接到熱門的 ISP 平台。

Teledyne e2v 資深行銷經理 Gareth Powell 表示：「這款 2MP 光學模組是令人興奮的新產品，也是 MIPI 模組系列的先驅。這為客戶提供解決方案，可大幅減少整合時間並縮短上市時間。」

目前可提供資料工作表、使用者指南、評估套件和樣本。

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