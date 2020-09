En matière de logiciels de comptabilité, gestion commerciale ou ERP, les entreprises recherchent des partenaires pouvant implémenter la solution logicielle qui répond à leurs besoins, et qui les aide à atteindre leurs objectifs. La recherche d’un revendeur peut se révéler une étape difficile du projet, car l’entreprise a besoin d’un spécialiste qui possède l’expertise nécessaire et qui comprend ses attentes. Il est donc important de se poser les bonnes questions.

Pourquoi rechercher un partenaire logiciel ?

C’est la question la plus importante qu’il faut se poser. La raison pour laquelle une entreprise a besoin d’un partenaire logiciel l’aidera à savoir ce qu’elle doit rechercher chez lui. A-t-on besoin d’intégrateurs système qui peuvent également couvrir toutes les tâches de gestion de projet et d’analyse ? A-t-on besoin d’un revendeur qui offre des services d’assistance et de formation ? Définir d’abord ses buts et objectifs permettra de prendre la bonne direction et aidera à choisir le bon partenaire. Il est donc indispensable de répertorier tous ses besoins et d’évaluer soigneusement tous les objectifs avant de lancer sa recherche.

Effectuer des recherches approfondies

Une fois que l’on sait ce dont on a besoin, il ne sera plus difficile de repérer les meilleurs partenaires, les meilleurs intégrateurs ou revendeurs. Tout comme les critiques, les témoignages peuvent aider à se faire une idée plus précise des services, de l’expertise, de l’expérience et de la réputation d’un revendeur. En tant que tels, il est possible de se fier à leur authenticité et à leur transparence. Il est rare qu’un témoignage puisse donner plus d’informations sur une entreprise que des utilisateurs d’une solution. Il ne faut donc pas hésiter à les contacter.

Évaluer l’expertise

Le revendeur sélectionné pour un partenariat à long terme doit être en mesure de répondre aux besoins actuels et futurs. Il doit posséder l’expertise nécessaire pour implémenter le logiciel et évaluer l’évolution du logiciel de comptabilité. Le distributeur doit également disposer d’une expertise en matière de comptabilité appropriée.

Choisir le bon partenaire, intégrateur ou revendeur de logiciels de gestion commerciale, de comptabilité ou de gestion de ressources humaines n’est pas une tâche aisée. Il faut donc prendre en compte de nombreux facteurs pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause : compétences, localisation, expertise, savoir-faire métier, etc.

C’est à cette unique condition qu’il sera possible de tisser un partenariat de long terme et d’être accompagné pas à pas dans le bon pilotage de son projet. En effet, une bonne partie de la réussite de son projet informatique n’est pas uniquement liée au choix de la technologie, mais plutôt à son paramétrage, son déploiement, sa mise en œuvre et à sa maintenance dans le temps.

Par Thibault Finck chez celge.fr