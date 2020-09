MISSISSAUGA, Ontario, 08 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd. ( Konica Minolta ) a annoncé qu’elle commencera à offrir PaperVision Enterprise, une plateforme de services de contenu (CSP) ou la gestion de contenu d’entreprise (ECM). En étroite collaboration avec le partenaire principal de distribution, Cranel, Inc., et le fournisseur de logiciels, Digitech Systems , Konica Minolta commencera à offrir PaperVision Enterprise aux clients canadiens dès maintenant.



« Nous sommes ravis de nous associer à Cranel et à Digitech Systems pour commercialiser PaperVision sur le marché canadien », a déclaré Chris Dewart, président et chef de la direction de Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd. « PaperVision Enterprise est une plateforme complète qui répond aux exigences de nos clients de taille moyenne et grande en matière de gestion de documents, de flux de travail, d’automatisation des comptes créditeurs, d’automatisation des processus robotisés, et plus encore! »

PaperVision Enterprise fournit n’importe quel document, n’importe où, n’importe quand – y compris le courriel. Les utilisateurs peuvent organiser, stocker et récupérer des informations en un clin d’œil. PaperVision Enterprise offre une évolutivité illimitée, une recherche intelligente, un contrôle de sécurité flexible, une collaboration efficace, une intégration transparente, une automatisation robotisée des processus et une automatisation intelligente.

« Nous sommes heureux d’avoir l’occasion de travailler avec Konica Minolta Canada », a déclaré Mike Randash, vice-président des ventes chez Digitech Systems. « PaperVision Enterprise offre à ses clients une option de gestion de contenu facile à configurer et à utiliser qui permet la conservation de documents numériques, la gestion sécurisée des données et l’automatisation des processus dans un seul et même forfait abordable. »

« Nous sommes ravis de notre partenariat élargi avec Konica Minolta Canada et PaperVision Enterprise », a déclaré Scott Slack, vice-président du marketing et du soutien, Cranel, Inc. « Leurs clients de tous les secteurs bénéficieront d’un produit de qualité supérieure qui leur permettront de gérer facilement leurs processus d’affaires et de réaliser une véritable transformation numérique. »

La licence de PaperVision Enterprise est disponible via votre représentant commercial Konica Minolta à compter d’aujourd’hui. Pour en savoir plus sur le portefeuille de gestion de l’information de Konica Minolta, cliquez ici .

Pour en savoir plus sur Konica Minolta Canada, visitez le www.konicaminolta.ca ou composez le 1 866 8906600.

À propos de Cranel

Les activités de distribution de Cranel fournissent des solutions technologiques aux ECM VARs et ISVs, aux concessionnaires d’équipement de bureau et aux partenaires d’automatisation de vérification. Cranel offre un portefeuille technologique solide, une expertise produit et métier, un soutien et des services exceptionnels d’une équipe de professionnels qualifiés dédiés à l’avancement des affaires des clients. Pour en savoir plus, visitez http://www.cranelimaging.com .

À propos de Digitech Systems

Digitech Systems, LLC permet aux entreprises de toutes tailles de gérer, de récupérer et de stocker plus efficacement et en toute sécurité les informations d’entreprise de tout type en utilisant soit le logiciel de gestion de contenu PaperVision Enterprise (ECM), ou les service ECM cloud les plus fiable au monde, ImageSilo et PaperVision.com. En réduisant considérablement le coût, Digitech Systems a fait passer ECM d’une commodité de luxe à un élément essentiel pour toute entreprise bien gérée. Digitech Systems continue d’élever la norme d’excellence dans le secteur de l’ECM, comme en témoignent les nombreux prix qu’elle a reçus, y compris plusieurs prix Nucleus Research ROI. De plus, le Buyer’s Lab a choisi à maintes reprises PaperVision Capture comme meilleure solution de saisie de données et de flux de travail, ImageSilo et PaperVision.com comme systèmes de gestion de contenu en nuage et PaperVision® Enterprise comme logiciel ECM le plus exceptionnel du marché. Les outils d’automatisation des processus de l’entreprise ont récemment été désignés comme une solution parmi les dix meilleures. Pour en savoir plus sur les logiciels et les services de l’entreprise qui fournissent n’importe quel document, n’importe où, n’importe quand, visitez www.digitechsystems.com . Vous pouvez également communiquer avec nous sur LinkedIn , YouTube et Twitter (@ECMNow) .

À propos de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demain MC ( www.reinventerletravail.ca ). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 13 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 8e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA) .