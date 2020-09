MONTRÉAL, 08 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d’annoncer qu’il a rejoint la plateforme Transload Marketplace de Commtrex, offrant ainsi aux clients un accès centralisé à son réseau ferroviaire unique qui relie trois côtes et à sa vaste gamme de services de transbordement et de distribution au Canada et aux États-Unis.



Commtrex permet de trouver et de demander rapidement et aisément des services de transbordement en mettant efficacement en contact les expéditeurs et les fournisseurs de services de transbordement qui peuvent prendre en charge le transport de produits en vrac, de liquides, de marchandises emballées et d’envois surdimensionnés. Commtrex met les expéditeurs en relation avec les installations de transbordement qui leurs conviennent le mieux, puis permet aux expéditeurs de comparer des informations détaillées sur chaque installation avant de se connecter directement par la plateforme pour discuter des conditions.

« Le CN entend bien tirer parti de cette technologie pour mieux servir ses clients, et c’est précisément l’objectif que la plateforme Transload Marketplace de Commtrex nous aide à atteindre en proposant plusieurs options de transbordement aux expéditeurs et en facilitant une prise de décision rapide par toutes les parties. En utilisant la plateforme de Commtrex, le CN peut mettre des clients en contact avec notre équipe d’experts afin qu’ils profitent des meilleures solutions de transbordement qui leurs permettront d’optimiser leurs chaînes d’approvisionnement. Grâce à l’analyse complète des données provenant des installations de distribution du CN ainsi qu’aux données de la plateforme Commtrex, nous pouvons offrir une visibilité accrue et de l’information plus précise sur les marchandises des clients, notamment les volumes, les stocks vieillissants et l’optimisation du dernier kilomètre. »

- Mark Lerner, vice-président Marketing et expansion commerciale

« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’établir un partenariat avec le CN afin d’accroître la portée et l’envergure de notre plateforme pour les expéditeurs membres. Nous démontrons ainsi notre croissance et notre engagement à offrir de la valeur à l’industrie ferroviaire. L’annonce d’aujourd’hui représente une autre étape importante dans notre cheminement visant à créer une plateforme d’échanges de premier plan pour l’écosystème ferroviaire. »

- Martin Lew, PDG de Commtrex

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le CN, en tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l’extrémité sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), ainsi que ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN demeure engagé à soutenir des programmes supportant la responsabilité sociale et les initiatives de protection de l’environnement.

À propos de Commtrex

Commtrex est la plus importante plateforme d’échanges en ligne permettant aux expéditeurs de trouver et de contacter des services de transbordement, des installations de stockage, des locateurs ainsi qu’une vaste gamme de fournisseurs de services. Commtrex est une plateforme de données extrêmement fiable et efficace qui est en train de moderniser la façon dont l’industrie ferroviaire établit des contacts. En trois ans, Commtrex est passée à plus de 1000 entreprises membres, dont la majorité sont les plus importants expéditeurs de marchandises en Amérique du Nord.