Ecully, le 8 septembre 2020

RESULTATS AU 1er SEMESTRE 2020

PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la Vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de ses résultats consolidés pour le 1er semestre 2020.

en millions d'euros Au 30 juin 2019 Au 30 juin 2020 Chiffre d'affaires 102,3 105,1 EBITDA (*) 7,2 7,2 Marge d'EBITDA 7,1% 6,9% Résultat Opérationnel Courant (*) -1,5 -3,0 Autres produits et charges opérationnels -5,4 -0,2 Résultat Opérationnel -6,9 -3,2 Résultat financier -0,7 -1,5 Impôts -1,2 -1,1 Résultat Net -8,7 -5,8 (*) y compris Crédit d'Impôt Recherche pour 2,2 M€ en 2019 et 2,1 M€ en 2020





Résultats

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS s’établit à 105,1 M€ au 30 juin 2020, en augmentation de 2,8% par rapport à la même période de l’exercice précédent (+2,2% à taux de change constant).



L’EBITDA ressort à 7,2 M€ au 30 juin 2020, niveau identique à celui du 30 juin 2019. Le résultat opérationnel courant est en diminution pour s’établir à -3,0 M€ au 30 juin 2020, conséquence d’amortissements plus élevés découlant d’un programme d’investissement important pour le développement de projets qui produiront leurs effets sur l’augmentation du niveau d’activité du Groupe dans les prochaines années.

Le résultat net s’établit quant à lui à -5,8 M€ au 1er semestre 2020 contre -8,7 M€ au 30 juin 2019. Pour mémoire, les autres produits et charges opérationnels intégraient en 2019 une charge nette de 3,8 M€ concernant le projet de réorganisation du site de Longjumeau.





Perspectives

Comme indiqué respectivement dans nos communiqués de presse du 31 mars 2020 et du 23 juillet 2020, la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus évolue chaque jour avec une incertitude sur sa durée, son ampleur et ses effets sur les chaines de production des entreprises et plus généralement la consommation.

Au niveau de l’activité et des résultats du Groupe PCAS, il n’y a à ce jour pas d’impact significatif connu hormis le retard dans la mise en service de la nouvelle unité de production du site de Villeneuve-la-Garenne, prévue désormais pour le mois d’octobre 2020. Ce retard dans la mise en service de cette unité de production aura pour effet de reporter environ 5 M€ de chiffre d’affaires sur 2021. Certaines activités (lubrifiants et chimie fine, dont les marchés finaux sont principalement l’automobile et la construction) ont par ailleurs enregistré des baisses sensibles de la demande. En tout état de cause, les impacts potentiels à moyen terme restent difficiles à anticiper. Cette situation de crise incite à la prudence, et dans ce contexte très particulier, le Groupe a suspendu ses objectifs ainsi que ceux de ses activités jusqu’à ce que la situation se clarifie.

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020, le 5 novembre 2020

À PROPOS DE PCAS

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec près de 10% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d’un niveau particulièrement élevé d’exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 200,9 M€ et emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays.

Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com

