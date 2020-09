LES HOTELS BAVEREZ

Société Anonyme au Capital de € 10 127 050

Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS

RCS PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254





Communiqué, Paris le 8 septembre 2020

COMMUNIQUE : RAPPORT SEMESTRIEL 30 JUIN 2020

Le chiffre d’affaires des trois établissements de la société s’élève à 4,8 millions d’euro au 30 juin 2020, soit une diminution de 68,13 % par rapport au 30 juin 2019.

L’activité de l’hôtel Regina a été ralentie par les grèves sur la réforme des retraites de fin d’année 2019 et début 2020. Depuis le 17 mars l’hôtel est totalement fermé à la clientèle ainsi que les espaces de restauration.

La baisse d’activité de l’hôtel Majestic résulte sur le premier trimestre de l’impact du mouvement précité pour l’hôtel Regina, mais également de la fermeture de sept chambres pour la création de cinq nouvelles unités. En effet, l’hôtel a engagé sur ces mois d’hiver la dernière phase de création de nouvelles chambres de 45 m2 chacune et ce sur cinq étages. Fermé également depuis le 17 mars, la variation de chiffre d’affaire du 2e trimestre correspond à des régularisations de charges constatées d’avance sur les abonnements du Spa principalement.

L’hôtel Raphael a été stoppé dans l’évolution de son chiffre d’affaires. Après les gilets jaunes en 2018/2019, les grèves sur la réforme des retraites en 2019/2020, l’hôtel n’a pas pu profiter d’une année à plein régime depuis la fin des travaux de ravalement et de refonte de la terrasse en 2018 ; et il a dû fermer ses portes au public également le 17 mars pour cause de la pandémie de la Covid 19.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 25,20 % au 30 juin 2020 contre 71,69 % au 30 juin 2019. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 351,70 € contre 383,44 € l’an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s’établit à 88,62 €.

Au 30 juin 2020, le total des produits d’exploitation s’élève à 5 297 K€ pour 15 508 K€ l’année précédente à la même date, soit une baisse de 66%.

Les charges d’exploitation s’élèvent à 9 850 K€ pour 15 409 K€ au 30 juin 2019, soit une diminution de 36%.

Le résultat d’exploitation en conséquence est une perte de 4 552 K€ pour un profit de 98 K€ au 30 juin 2019.

Le résultat financier est une perte de 85 K€, c’était une perte de 87 K€ au 30 juin 2019.

Le résultat exceptionnel est un profit de 0,2 K€ correspondant à une cession d’immobilisation.

Le résultat net est une perte de 4 637 K€ à mi année 2020. Au 30 juin 2019 le résultat net était une perte de 7 K€.

Au niveau du bilan actif, les investissements en cours représentent 1 917 K€ et correspondent principalement aux soldes des travaux engagés pour l’ascenseur principal et les études et travaux d’architectes pour la préparation de la rénovation de l’hôtel Raphael et à l’hôtel Majestic pour la création de cinq unités supplémentaires qui n’ont pas encore pu être mises en service et immobilisés. La réception de ces cinq chambres est prévue mi-septembre 2020.

La trésorerie s’élève à 11,0 M€ comparée à 10,2 M€ au 31 décembre 2019. L’endettement net s’élève à

4.3 M€ au 30 juin 2020 pour un excédent net de 1,6 M€ au 31 décembre 2019.

Le total du bilan est de 53,3 M€.

Au passif les provisions pour risques et charges ont diminué de 126 K€ comparées au 31 décembre 2019, résultant de la dotation de la provision pour ravalement de 31 K€ et d’une reprise de provision de 166 K€ sur le ravalement de l’immeuble du 15 avenue Kléber dans lequel la société possède deux appartements ; et des dotations ou reprises de provisions pour les litiges prud’homaux qui se soldent par une dotation de 9 K€ (cf. Litiges en cours et provisions ci-dessous).

Le total des dettes, y compris d’exploitation, est de 19,8 M€ au 30 juin 2020 et comprend les 7 M€ d’emprunt PGE, il était de 15,0 M€ au 31 décembre 2019.

Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin 2020 n’ont pas fait l’objet de travaux de la part du commissaire aux comptes, la société n’ayant pas l’obligation de faire revoir ses comptes semestriels.

Le rapport semestriel au 30 juin 2020 de la société LES HOTELS BAVEREZ est disponible sur le site internet de la société à l’adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique téléchargement.

