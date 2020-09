Virtu Financial, LLC

September 08, 2020 16:03 ET

NEW YORK, Sept. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- -グローバルなマルチアセット金融サービスで業界をリードするVirtu Financial, Inc. (NASDAQ: VIRT) はアジアの資産運用会社における最大手の一つであるアセットマネジメントOneが、当社のTriton Valor取引執行管理システム(EMS)およびトレーディングアナリティクスソリューションを採用したことを発表いたします。

アセットマネジメントOneは、各資産における最も優れた流動性へのアクセスや取引執行のあらゆる過程における管理と分析などの分野を、幅広い専門性を結集して一つに統合し活用することで最高レベルのサービスを顧客に提供することを目指しています。

アセットマネジメントOneの常務執行役員で運用本部共同本部長兼トレーディンググループ担当役員である星野元伸氏は次のようにコメントをしています。「Triton Valorを導入することによってお客様の高度化・多様化するニーズに応えるための当社のサービス提供力を強化できると考えています。Triton Valorを日本国内で初めて導入することは私たちのバリューの一つである『チャレンジ』の体現です。Triton Valorを活用する事でお客様により一層クオリティの高いサービスを提供していく所存です。」

Triton Valorは業界をリードする当社のグローバルなブローカー・ニュートラルEMSの最新バージョンです。Triton Valorは当社における最先端の流動性提供、取引執行分析およびワークフローソリューションを、一つの統一されたインターフェースで提供するEMSです。Triton Valorは、次世代アーキテクチャを利用することで真にグローバルな取引能力を提供することが出来ます。Triton ValorはAlgo Wheel、Analytics、RFQソリューション、リスク・ポジション管理などの機能を活用することで一貫した執行管理体験を実現しています。

当社ワークフロー・ソリューションズ部門長のMichael Loggia氏は次のようにコメントしています。「アセットマネジメントOneがTriton Valorを導入することは、日本における当社の成長にとって記念すべきマイルストーンです。この重要なステップは、当社の優れた技術で顧客に大きな価値を提供できる機会を活かすという、当社のコアな成長戦略を表しています。」

当社CEOのDoug Cifu氏は次のように述べています。「アセットマネジメントOneとパートナーとなり、Triton、POSIT、Trading Analyticsなどの当社のコアなテクノロジーを日本でお見せできることに感謝しております。そして今後とも日本及びアジア太平洋地域での事業拡大を大いに期待しております。」





Virtu Financialについて

Virtuは最先端の技術を活用する金融サービスで業界をリードする企業です。グローバル市場に流動性、そして顧客には革新的で透明性のある取引ソリューションを提供しています。また、マーケットメイキング事業で培った知識とインフラを活用することで、執行管理、流動性調達、アナリティクス、ワークフローテクノロジーなど、多岐に渡る豊富な商品ラインアップを展開しています。当社の商品を利用することにより、株式、ETF、FX、債券やコモディティなど、多種多様な金融商品を50ヶ国以上の100を超える市場で取引することができます。また、当社のマルチアセットアナリティクスプラットフォームでは投資判断やリスク管理等に役立つ数多くのプリトレード及びポストトレード分析、各種データ及びコンプライアンスツールなど、幅広いサービスを展開しています。





アセットマネジメントOneについて

アセットマネジメントOne株式会社は、DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ信託銀行株式会社の資産運用部門、みずほ投信投資顧問株式会社及び新光投信株式会社(以下、総称して「統合4社」)が統合し、2016年10月1日に発足した資産運用会社です。「投資顧問事業」と「投資信託事業」の双方の事業領域における運用資産残高は約49兆円と国内有数の規模を誇ります。

統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、資産運用のプロフェッショナルとして、グローバル運用リサーチ体制に支えられた伝統的資産のアクティブ運用や金融工学を駆使した最先端の運用戦略等、個人投資家や機関投資家の多様な運用ニーズに対し、最高水準のソリューションの提供をめざします。

HP:http://www.am-one.co.jp/ ※運用資産残高は2020年3月末時点。

商 号 等/ アセットマネジメントOne株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第324号

加入協会/ 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会