MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Selskabsmeddelelse nr. 25-2020

Odense, den 9. september 2020





Odico A/S får første ordre på ”Cut’n Move” skærerobot.





Odico A/S har indgået aftale med Arkil A/S om leverance af verdens først mobile og iPad-betjente fliseskærerobot – Cut’n Move.

Skærerobotten Cut’n Move bygger på Odico’s ”Factory on the Fly” koncept og er resultatet af mere end to års internt udviklingsarbejde. Cut’n Move er baseret på en nyudviklet teknologiplatform som muliggør en hidtidig uset anvendelse af industrirobotter. Med ordren til Arkil er det således det første robotsystem bygget på denne nye platform, som nu forlader Odico.

Cut’n Move er gennem det sidste år blevet onsite testet af Arkil. Ved disse tests har Cut’n Move bl.a. vist sig særdeles anvendelig til skæring i forbindelse med almindeligt belægningsarbejde, til skæring af tegl, beton, granit og mange andre materialer. Foruden en øget effektivitet eliminerer Cut’n Move en række almindelige udfordringer som eksempelvis støv og støj gener ved skærearbejdet, da skæreprocessen er indkapslet i et lukket og sikkert miljø.





Anders Bundsgaard CEO Odico A/S udtaler:

”Vi betragter modtagelsen af denne første ordre på vores ”Cut’n Move” skærerobot som en afgørende milepæl i Odicos udvikling og har store forventninger til den nyudviklede platform.

Ved at kombinere en simpel iPad-baseret brugerflade med avanceret computerteknologi, er det lykkedes at skabe en brugervenlig og samtidig uhyre avanceret skærerobot, som har potentiale til at revolutionere en lang række skæreopgaver på byggepladser verden over.

Odico råder nu således over en kommerciel platformsteknologi, som nemt kan tilpasses varierende behov og applikationer, og ligger således helt i tråd med vores oprindelige forventninger til fremtiden.”





Aftalen ligger indenfor forventningerne til årets resultat.





Yderligere oplysninger: CEO Anders Bundsgaard, tlf.: +45 2222 1235, e-mail: anders@odico.dk.

Odico A/S

Oslogade 1

5000 Odense C

www.odico.dk

Certified Adviser

EY

Christian Ejlskov, tlf. + 45 2529 4130

Englandsgade 25

Postboks 200, 5100 Odense C

