紐約水牛城, Sept. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (Nasdaq: ATNX) 是一家致力於研究、開發及將治療癌症新療法商業化的全球生物製藥公司,今天宣佈計劃根據市場條件以承銷公開發行的方式發售及出售其 10,000,000 股普通股。此外,Athenex 預計將授予承銷商 30 天的選擇權,以較低的發行折扣價及佣金購買最多額外的 1,500,000 萬股普通股。要約將受市場條件約束,且無法保證是否或何時完成要約,亦不保證要約的實際規模或條款。



SVB Leerink、RBC Capital Markets 及 Evercore ISI 目前擔任聯席帳簿管理者,而 Oppenheimer & Co. 則擔任產品的牽頭經辦人。

上述證券目前由 Athenex 根據於 2018 年 9 月 24 日向證券交易委員會(「SEC」)根據 S-3 表格(檔案編號 333-227492)提交的貨架註冊聲明提供,並在提交時生效。有關描述發行條款的初步招股說明書補充文件將向 SEC 提交,並將在 SEC 的網站 www.sec.gov 上提供。初步招股說明書補充文件可逶過以下方式索取:SVB Leerink LLC, Attention: Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110,電話:1-800-808-7525 內線 6218,或發送電郵至 syndicate@svbleerink.com;RBC Capital Markets, LLC, Attention: Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281,電話:(877) 822-4089,或發送電郵至 equityprospectus@rbccm.com;及 Evercore Group L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 36th Floor, New York, New York 10055,電話:(888) 474-0200,或發送電郵至 ecm.prospectus@evercore.com。

本新聞稿不構成出售提議或招標購買這些證券的提議,也不得在任何州或其他司法管轄區內提供或出售這些證券。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格,此類提議、招攬或出售都是非法的。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年,Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司,並致力成為研究、開發及將下一代癌症治療藥物商業化的領導者。Athenex 下設三個平台,分別為腫瘤創新平台、商業平台和全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技:(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery;(2) Src 酶抑制劑;(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球,致力透過開發更有效及耐受的治療來改善癌症病人的生活。Athenex 在紐約州的水牛城和克拉倫斯、德州的休斯頓、伊利諾伊州的芝加哥、香港、台灣的台北、中國的重慶、英國的曼徹斯特、危地馬拉的危地馬拉市及阿根廷的布宜諾斯艾利斯等多個地方,均設有辦事處。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊,所有在新聞稿中的陳述、期望和假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常通過諸如「預料」、「相信」、「考慮」、「繼續」、「將能」、「估計」、「預期」、「探索」、「預見」、「目標」、「指導」、「打算」、「可能」、「可會」、「計劃」、 「潛力」、「預計」、「初步」、「或許」、「預測」、「可為」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」和類似的用詞作表達。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括:公司主要臨床候選藥物的發展階段以及藥物開發、臨床試驗、監管、製造和商業化中涉及的相關風險;我們獲得並保持公司產品候選產品獲得監管批准的能力;公司依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功;公司經營虧損,需要籌集額外資金以繼續營運的歷史仍有可能持續;公司滿足融資協議下融資條件的能力以及根據此協議獲得資金的能力存在不確定性;與冠狀病毒公共衛生流行病相關的風險和不確定性,及其對公司業務、現金流和財務狀況的潛在影響;我們將收購資產和業務整合到公司現有業務的能力;競爭;知識產權風險;以及在國際性和中國開展業務有關的風險;包括冠狀病毒等公共衛生流行病的影響;重慶工廠生產放緩、停產或其他中斷的風險;以及 Athenex 在美國證券交易委員會備案文件中不時提出的其他風險因素。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日,除了法律要求,否則我們不承擔任何義務,亦不打算更新這些前瞻性陳述。

