ATLANTA, 09 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Secureworks® (NASDAQ : SCWX), un chef de file en solutions de sécurité logicielle, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord définitif visant l’acquisition de Delve.



Delve priorise intelligemment les vulnérabilités selon l’échelle et le contexte dans le cadre de sa plateforme automatisée de gestion des vulnérabilités. La solution SaaS de la société repose sur l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage machine pour fournir aux clients des données plus précises et mieux exploitables sur les vulnérabilités à haut risque de leur réseau, de leurs terminaux et de leur nuage.

Cette acquisition démontre l’engagement de Secureworks à faire évoluer sa plateforme en nuage Red Cloak™ et à développer son application de détection et de réponse aux menaces (TDR) avec de nouvelles intégrations, des analyses et des améliorations de l’expérience utilisateur.

La solution tout-en-un de Delve, qui automatise la découverte des actifs, l’analyse des vulnérabilités, la priorisation des vulnérabilités contextuelles et la planification des mesures correctives, sera disponible à la vente ce trimestre dans le cadre du portefeuille de Secureworks. Secureworks intégrera également la technologie Delve dans la plateforme Red Cloak™ et l’application TDR.

« Dans le contexte actuel du paysage numérique, nos clients ont besoin de solutions complexes et évolutives pour répondre aux menaces qui mettent en péril leur entreprise et leur personnel, a déclaré Michael R. Cote, chef de la direction de Secureworks. L’acquisition de Delve permettra d’enrichir les connaissances de Secureworks, de différencier davantage nos capacités de bout en bout et d’accélérer notre transformation pour fournir des logiciels dont la sécurité est au cœur de leurs fonctionnalités. »

« Nous sommes la première entreprise à proposer une solution de scanner priorisation des vulnérabilités basée sur le contexte et sur l’IA. Cet esprit pionnier est le complément idéal de l’approche éprouvée de Secureworks visant à aider ses clients à développer leur activité en toute sécurité, a déclaré M., Gabriel Tremblay, chef de la direction de Delve. Notre partenariat permettra aux clients d’accéder plus facilement aux solutions et aux applications dont ils ont besoin pour prendre des décisions qui défendent efficacement leur organisation contre les adversaires les plus menaçants »

L’acquisition devrait être réalisée au cours du troisième trimestre de l’exercice 2021 de Secureworks et sera assujettie aux conditions de clôture habituelles.

À propos de Secureworks

Secureworks® (NASDAQ : SCWX) est un chef de file mondial en cybersécurité qui permet à ses clients et partenaires de devancer et de surpasser leurs adversaires avec plus de précision, afin de s’adapter et de répondre rapidement aux forces du marché pour répondre à leurs besoins commerciaux. Grâce à une combinaison unique de plateforme de sécurité SaaS et de solutions de sécurité basées sur le renseignement, fruit de plus de 20 ans de recherche et de renseignement sur les menaces, aucune autre plateforme de sécurité n’est autant informée ou ancrée dans le monde réel.

À propos de Delve

Delve révolutionne la manière dont les entreprises effectuent la gestion leurs vulnérabilités de cybersécurité en mettant à profit la force de l'intelligence artificielle, la contextualisation personnalisée des vulnérabilités, l'importance des actifs ainsi qu'une quarantaine de facteurs supplémentaires. Delve présente une liste contextuellement priorisée de vulnérabilités permettant aux équipes TI et de cybersécurité de réduire les risques associés à celles-ci ainsi que d'optimiser les activités de remédiations. Delve a été fondée en 2014 et possède des bureaux Montréal et New York.



