ASPO Oyj

Pörssitiedote

9.9.2020 klo 14.00



Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano



Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valitaan 31.8.2020 päivätyn osakasluettelon perusteella neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat. Aspo Oyj:n neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat nimenneet seuraavat jäsenet Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan:



Roberto Lencioni, Vehmaksen suku

Veronica Timgren, Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab

Pekka Pajamo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Annika Ekman, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg toimii toimikunnan asiantuntijana. Nimitystoimikunta valitsee puheenjohtajan järjestäytymiskokouksessaan.



Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiökokouksen perustama yhtiön osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuva toimielin, jonka tehtävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi sekä hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioiksi. Nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle 1.2.2021 mennessä.





ASPO OYJ



Aki Ojanen

toimitusjohtaja



Lisätiedot:

Gustav Nyberg, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 503 6420, gustav.nyberg@aspo.com



