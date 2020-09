TORONTO, 09 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, RBC iShares a élargi sa gamme de fonds négociés en bourse (les « FNB ») de répartition d’actifs avec le lancement de quatre nouveaux FNB axés sur l’éthique environnementale et sociale et la gouvernance (« ESG ») dont la négociation devrait commencer aujourd’hui à la Bourse de Toronto. Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc., gérera les FNB axés sur l’ESG qui s’ajoutent à la gamme de FNB RBC iShares axés sur le développement durable et apportent un complément aux portefeuilles FNB de base iShares.



Demande soutenue pour les placements axés sur le développement durable



L’intérêt et la demande pour des solutions de placement axées sur le développement durable ne cessent de croître, les investisseurs étant de plus en plus nombreux à reconnaître l’impact à long terme que les risques liés au développement durable pourraient avoir sur leur portefeuille. Ainsi, compte tenu de cette nouvelle tendance des investisseurs, les actifs sont réorientés dans cette catégorie.

Pat Chiefalo, directeur général et chef des Fonds iShares, BlackRock Canada



« Nous cherchons à aider nos clients à bâtir des portefeuilles bien structurés afin qu’ils réalisent leurs objectifs de placement. Investir peut être complexe, nous le savons, mais il ne doit pas en être ainsi. Depuis que nous avons lancé nos portefeuilles FNB de base iShares, les investisseurs et les conseillers canadiens ont manifesté un grand enthousiasme pour nos solutions de FNB intégrées. Nous sommes ravis de rendre le développement durable plus accessible grâce à l’ajout de ces quatre FNB axés sur l’ESG et de contribuer ainsi à répondre à l’ensemble des objectifs et des profils de risque des investisseurs. Fidèle à son objectif d’offrir des solutions qui répondent aux besoins des investisseurs, RBC iShares a élargi sa plateforme de solutions de placement axées sur le développement durable pour y inclure ces nouveaux produits de répartition d’actifs. »

Nouveaux FNB de répartition d’actifs axés sur l’ESG

Par l’annonce d’aujourd’hui, RBC iShares vise à doter les investisseurs de moyens pour atteindre leurs objectifs financiers, leur offrant plus de choix pour répondre aux différents profils de risque. RBC iShares s’appuie sur le succès de la gamme existante des FNB iShares ESG et apporte un complément aux portefeuilles FNB de base iShares en offrant quatre fonds multi-actifs axés sur l’ESG. Constituant la plus vaste gamme de FNB de répartition d’actifs axés sur l’ESG au Canada, ces nouveaux FNB axés sur l’ESG offre des stratégies fondées sur les capitaux propres et la croissance, ainsi que des stratégies équilibrées et équilibrées conservatrices, chacune dans une solution intégrée simple. Bénéficiant de l’expertise de BlackRock, chaque FNB est conçu pour permettre aux investisseurs et aux conseillers d’obtenir une exposition à faible coût à un portefeuille de FNB iShares ESG (et pour les fonds autres que le fonds iShares ESG Equity ETF Portfolio, à des obligations d’État), qui est diversifié par catégorie d’actifs et par région, est suivi de façon continue et est rééquilibré au moins une fois par année en vue de maintenir sa répartition d’actifs stratégique à long terme.

Nom du fonds Symbole Frais de gestion annuels iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio GCNS 0,22 % iShares ESG Balanced ETF Portfolio GBAL 0,22 % iShares ESG Growth ETF Portfolio GGRO 0,22 % iShares ESG Equity ETF Portfolio GEQT 0,22 %

À propos de BlackRock

BlackRock vise à aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. À titre de fiduciaire pour le compte d’investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières, nous offrons à nos clients les solutions dont ils ont besoin pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs les plus importants. En date du 30 juin 2020, la société gérait des actifs de l’ordre d’environ 7,32 billions de dollars américains pour le compte d’investisseurs partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/corporate | Twitter : @BlackRockCA | Blogue : http://www.blackrockblog.com/ | LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/blackrock.

À propos d’iShares

iShares tire parti des possibilités qu’offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Grâce à plus de 20 ans d’expérience, à une gamme de plus de 900 fonds négociés en bourse (FNB) de calibre mondial et à un actif sous gestion de plus de 2,16 billions de dollars américains au 30 juin 2020, iShares continue d’ouvrir la voie au secteur des finances. Les fonds iShares sont pourvus par l’équipe d’experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock, à qui est confiée la gestion d’un patrimoine plus riche que nulle autre société de placement1.



À propos de RBC Gestion mondiale d’actifs

RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA), division de gestion d’actifs de Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d’environ 500 milliards de dollars et compte quelque 1 400 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et des FNB iShares gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée. Les placements dans des FNB peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou d’autres matières devraient seulement être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.

®/MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. iSHARES est une marque déposée de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs, utilisée sous licence. © Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 2020. Tous droits réservés.

1 D’après un actif sous gestion de 7,32 billions de dollars américains au 30 juin 2020.