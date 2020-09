MONTRÉAL, 09 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a complété l’option pour l'acquisition d'une participation de 100 % dans la propriété Obalski en effectuant un paiement final de 100 000 $ à David Malouf et à 2736-1179 Québec inc. Le 31 mai 2016, TomaGold avait conclu une entente pour acquérir la propriété en contrepartie de l'émission de 4 millions d'actions de la Société et de paiements en espèces totalisant 500 000 $ sur quatre ans.



« Nous sommes maintenant les fiers et uniques propriétaires de la propriété Obalski, qui recèle un énorme potentiel d'or et de cuivre à haute teneur, puisqu'elle n'a été explorée jusqu'à présent que près de la surface, » a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. « Grâce aux outils plus efficaces et aux connaissances plus approfondies dont nous disposons aujourd'hui, nous croyons que nous serons en mesure de libérer le potentiel en or et en cuivre de la propriété. Dans les prochaines semaines, nous partagerons notre plan d'exploration pour 2020-21. La propriété Obalski sera pour nous l'un des principaux projets d'exploration cet automne. »

Par ailleurs, TomaGold annonce la démission de Jean Martineau en tant que membre de son conseil d'administration. La Société tient à remercier M. Martineau pour sa précieuse contribution au cours des dernières années.

Au sujet de Corporation TomaGold

Corporation TomaGold est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. Elle a présentement une entente de coentreprise avec IAMGOLD Corporation pour le projet Monster Lake et avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. pour la propriété Baird. TomaGold possède des participations dans sept propriétés aurifères dans le nord du Québec : Monster Lake, Winchester, Lac à l'eau jaune, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Obalski et Lac Doda, situées à proximité du camp minier de Chibougamau. Elle possède également une participation de 24,5 % dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario, et détient une participation de 70 % dans la propriété Hazeur qui est contigüe au sud du groupe de propriétés de Monster Lake.

