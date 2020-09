Harfang Exploration inc.

September 09, 2020 07:00 ET

September 09, 2020 07:00 ET

MONTRÉAL, 09 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. («Harfang») (TSX-V: HAR) est fière d’annoncer la vente (la «Transaction») de 100% de ses droits, titres et intérêts dans et pour le projet Kali (le «Projet Kali») à QcX Gold Corp. (“QcX Gold”). Le Projet Kali se compose de 193 titres miniers couvrant environ 10 127 hectares, situé à la Baie-James, Québec.



En tant que générateur de projets, Harfang est heureux d'avoir conclu un accord avec QcX Gold concernant la vente du projet Kali. Cette transaction permettra à l’équipe technique de Harfang de se concentrer pleinement sur le projet aurifère Serpent et de continuer à faire progresser son exploration », a déclaré François Goulet, président et chef de la direction de Harfang.

Termes de la transaction

La transaction est réalisée conformément aux termes d'une entente d'acquisition de titres miniers sans lien de dépendance (l '«Entente») datée du 6 septembre 2020 entre Harfang et QcX Gold Corp. Afin de réaliser l'acquisition et conformément aux termes de l'Entente, QcX Gold Corp. émettra à Harfang 1 750 000 actions ordinaires et accordera en faveur de Harfang une redevance de 2,5% sur le revenu net de fonderie, sans option de rachat, à l'égard du Projet Kali.

L'opération demeure assujettie à l'obtention de toutes les approbations réglementaires y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos d’Harfang

Harfang est une société d’exploration minière dont la mission première est la découverte de nouveaux gisements aurifères au Québec. Son modèle de développement est fondé sur la génération de projets d’exploration et vise du partenariat sur ses propriétés, par l’entremise d’ententes avec des compagnies d’exploration et minières d’envergure.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

François Goulet

Président et Chef de la direction

fgoulet@harfangexploration.com

514 940-0670 #339

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.