September 09, 2020 08:00 ET

Admicom Oyj: Admicom-konsernin yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 9.9.2020 KLO 15:00



Admicom Finland Oy:ssä ja Admicom Oyj:ssä 19.8.2020 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen tavoitteena oli sopeutua koronaepidemian myötä vähentyneeseen kysyntään, poistaa päällekkäisyyksiä ostetun Tocoman-liiketoiminnan kanssa sekä tukea toimintojen uudelleenorganisointia kohti toimialajohtoista organisaatiomallia, joka perustuu yhtiön käynnissä olevaan strategiatyöhön.

Neuvottelujen lopputuloksena Admicom on päättänyt irtisanoa yhteensä 9 henkilöä. Joitakin henkilöitä on myös irtisanoutunut neuvottelujen aikana. Lisäksi 3 henkilöä lomautetaan määräajaksi loppuvuonna 2020. Lomautusten määrää saatiin rajoitettua neuvotteluissa esitettyjen ehdotusten mukaisesti siten, että työntekoa ohjataan yrityksen sisällä niille osastoille, joiden työkuorma on pysynyt ennallaan tai kasvanut.

Yhteistoimintaneuvottelut eivät koskeneet tytäryhtiötä Tocoman Oy:tä, jossa käytiin erilliset neuvottelut keväällä 2020. Neuvottelujen piirissä eivät olleet myöskään Admicom Finland Oy:n tai Admicom Oyj:n tuotekehityksessä ja tilitoimistossa työskentelevät henkilöt.





