MONTRÉAL, 09 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de la quasi-totalité des actifs de CCC Transportation (« CCC ») ainsi que de ses biens immobiliers et équipements connexes. Principalement un transporteur de matières en vrac, CCC était auparavant une filiale de Comcar Industries, Inc., qui, avec ses autres filiales, a déposé une requête en vertu du chapitre 11 devant le tribunal américain des faillites le 17 mai 2020. TFI International, qui a payé une contrepartie totale de 6,8 M$ US pour CCC, ses biens immobiliers associés et de l’équipement additionnel, a acheté CT Transportation et MCT Transportation dans le cadre de la même procédure de faillite, tel que précédemment annoncé.



Fondée en 1953 et basée à Auburndale, en Floride, CCC est un transporteur de lots complets de premier plan dans le sud-est des États-Unis et l’un des plus grands transporteurs routiers intra-étatiques de la Floride, offrant des services de transport de ciment principalement en Géorgie et en Floride, ainsi que des services de transport par remorques fermées, intermodal et par flottes dédiées, de logistique et de livraison directe au détail. CCC compte environ 80 chauffeurs qui exploitent près de 100 tracteurs et plus de 80 remorques et génère environ 10 M$ US de revenus annuels. Dans le cadre de la transaction, TFI a également acquis des biens immobiliers et plus de 90 remorques additionnelles. CCC Transportation fera partie du secteur du transport de lots complets de TFI International.

« Nous souhaitons la bienvenue à l’équipe de CCC au sein de la famille d’entreprises de TFI et sommes heureux d’intégrer stratégiquement plusieurs autres actifs attrayants de Comcar, à la suite de nos précédentes acquisitions d’actifs de CT et de MCT », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International. « CCC s’intègre bien à BTC, notre entreprise existante du sud de transport de ciment, et représente un autre ajout important à nos opérations grandissantes de transport spécialisé de lots complets. »

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États‑Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour accroître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes:

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com.

Renseignements:

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

(647) 729-4079

abedard@tfiintl.com