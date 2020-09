VANCOUVER, Colombie-Britannique, 09 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS a fièrement annoncé que son président et chef de la direction, Darren Entwistle, a reçu le prix CEO Achiever – Champion of the Year récompensant le président et chef de la direction le plus performant de l’année dans la catégorie Or lors de la huitième édition annuelle (2020) des CEO World AwardsMD . Ce prix souligne le leadership dont il a fait preuve en tirant parti de la technologie et de la vocation sociale de TELUS pour aider les Canadiens, en particulier les citoyens les plus vulnérables, à faire face à la pandémie de COVID-19.

Le leadership exercé par M. Entwistle durant la crise sanitaire est le reflet de ses 20 années passées à soutenir son équipe ainsi que les collectivités que les membres de l’équipe TELUS servent et dans lesquelles ils vivent et travaillent. En tant que chef de file mondial du sociocapitalisme, TELUS estime que la réussite en affaires et l’action sociale vont de pair. C’est pourquoi l’équipe TELUS a versé depuis 2000 l’équivalent de 1,3 milliard de dollars en argent et en heures de bénévolat à des organismes locaux et de bienfaisance canadiens, dont 736 millions de dollars et 1,4 million de jours de bénévolat, ce qui fait de TELUS l’une des entreprises les plus généreuses au monde.

Propulsée par le leadership bienveillant et visionnaire de M. Entwistle, l’équipe TELUS continue de mettre à profit sa technologie et ses réseaux de pointe pour aider les Canadiens à travailler, à apprendre, à socialiser et à rester en santé à la maison. Elle permet également ainsi à ses clients affaires de soutenir leurs propres clients. De plus, elle élargit l’accès aux solutions de soins de santé virtuels de TELUS pour réduire la pression sur les hôpitaux extrêmement sollicités, pour aider les établissements de santé à préserver leur capacité d’accueillir les personnes ayant besoin de soins médicaux urgents et pour permettre aux patients de rester en sécurité à la maison.

Afin d’épauler les travailleurs de la santé de première ligne, M. Entwistle a aussi remis en don l’équivalent de son salaire du deuxième trimestre de 2020, pour financer des initiatives de lutte contre la COVID-19 à l’échelle du pays. De plus, la Fondation de la famille Entwistle, qu’il a créée avec sa famille en 2018, a fait don d’une somme équivalente afin de doubler les retombées positives.

Depuis mars, TELUS s’est engagée à investir 150 millions de dollars pour fournir du soutien aux citoyens au Canada et à l’étranger durant la pandémie. Ces fonds comprennent 20 millions de dollars pour l’achat de technologies et équipements médicaux, et visent également à appuyer les initiatives de sécurité alimentaire, d’aide aux personnes âgées isolées, de formation à distance et de santé mentale. Voici un aperçu du financement accordé jusqu’à maintenant :

Nous nous sommes engagés à permettre aux citoyens les plus vulnérables de rester connectés, y compris les personnes âgées dans les établissements de soins de longue durée. Dans le cadre du programme Mobilité pour l’avenir, TELUS a fourni gratuitement à des centaines d’organismes canadiens plus de 14 000 appareils mobiles avec un forfait à 0 $, soit un don d’une valeur estimée à plus de 8,75 millions de dollars.

La Fondation TELUS pour un futur meilleur s’est engagée à consacrer 10 millions de dollars au renforcement des capacités du système de santé public. Cette somme comprend un don de 500 000 $ pour financer la recherche de pointe visant le développement d’antiviraux contre la COVID-19, un don de 250 000 $ pour aider des organismes de soins de santé communautaires à intervenir auprès des sans-abri et des citoyens marginalisés à l’échelle du Canada en réponse à la pandémie, ainsi qu’un don de 200 000 $ pour aider les jeunes qui passent de la vie en famille d’accueil à la vie autonome.

Nous offrons des masques à l’effigie des animaux-vedettes de TELUS, et tous les profits sont versés à la Fondation TELUS pour un futur meilleur. Depuis leur lancement en juin, ces masques ont permis de recueillir plus de 200 000 $ pour appuyer les efforts déployés par la Fondation TELUS pour un futur meilleur dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.

Nous avons collaboré avec les commissions scolaires afin d’offrir le service Internet haute vitesse à 9,95 $ par mois aux familles et aux étudiants dans le besoin.

Grâce à la contribution exceptionnelle de la famille TELUS, M. Entwistle et toute l’équipe ont permis à TELUS de se hisser au premier rang du tableau participatif international « Heroes Leaderboard », ce qui constitue une distinction impressionnante pour un dirigeant canadien.

Ces mesures extraordinaires prises pour permettre aux Canadiens de rester connectés et en sécurité ne sont que quelques exemples du leadership et de la bienveillance dont M. Entwistle fait preuve à l’égard des membres de l’équipe, des collectivités, des clients, des travailleurs de la santé et de ses concitoyens durant cette période difficile.

L’équipe TELUS le félicite avec fierté pour cette réalisation.

Pour en savoir plus sur les moyens que prend TELUS afin de redonner aux collectivités à l’échelle du pays, visitez telus.com/communautaire ou suivez M. Entwistle sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

À propos des CEO World Awards

Le programme annuel CEO World Awards récompense les leaders et les pairs de l’industrie. Ces prix soulignent le travail des présidents et chefs de la direction, des dirigeants, des entrepreneurs, des innovateurs et de leurs équipes de gestion au sein des organisations de tous les secteurs et de toutes les tailles en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande, au Canada et aux États-Unis, en Europe, au Mexique, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique. Les prix annuels CEO World Awards font partie du programme de reconnaissance SVUS AwardsMD établi dans la Silicon Valley, aux États-Unis. Ces prix convoités récompensent l’excellence mondiale en matière de leadership, d’innovation, de rendement organisationnel, de nouveaux produits et services, d’études et de responsabilité sociale des entreprises, ainsi que les jalons franchis dans tous les grands secteurs à l’échelle mondiale. Les organisations de partout dans le monde peuvent soumettre des candidatures, qu’il s’agisse d’organisations des secteurs privé ou public, à but lucratif ou sans but lucratif, grandes ou petites, ou encore d’entreprises en démarrage.

Pour en savoir plus sur les CEO World Awards, rendez-vous à https://ceoworldawards.com .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 14,7 milliards de dollars et à 15,2 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons le potentiel de notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un chef de file indéniable de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.



Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert 736 millions de dollars et 1,4 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.



Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).