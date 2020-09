September 09, 2020 10:00 ET

(UPM, Helsinki, 9.9.2020 klo 17:00 EET) – UPM keskittyi pääomamarkkinapäivässään yhtiön kasvun keihäänkärkiin, kestävään kehitykseen osana yhtiön arvonluontia sekä toimiinsa tuloksentekokyvyn varmistamiseksi.



“UPM on ainutlaatuisessa tilanteessa. Yhtiötä aidosti muuttavat kasvuhankkeet Uruguayssa ja Saksassa ovat täydessä vauhdissa ja vaikuttavat tulevaisuudessa merkittävästi yhtiön tuloksiin sekä koko yhtiön asemaan. Suurimmassa osassa liiketoiminnoistamme pitkän aikavälin kysyntänäkymät ovat edelleen vahvat COVID-19-pandemiasta huolimatta. Kestävien vaihtoehtojen kasvava kysyntä ja ilmaston kannalta myönteisten ratkaisujen lisääntyvä tarve avaavat itse asiassa meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yhtiön muutos etenee uudessa ja innostavassa kasvuvaiheessa”, sanoo toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

“Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme kehittäneet tarvittavat teknologiat ja liiketoimintamallit biopolttoaineliiketoimintaan ja uuteen biokemikaaliliiketoimintaan. Olemme myös luoneet perustan uudelle, erittäin kilpailukykyiselle sellutehtaalle Uruguayssa. Olemme niin ikään kehittäneet kestäviä, korkean lisäarvon tuotteita erikoispakkausmateriaaliliiketoiminnoissamme. Nämä kaikki tarjoavat asiakkaillemme ainutlaatuista lisäarvoa, ja näiden liiketoimintakonseptien kopioiminen on vaikeaa”, Pesonen sanoo.

Merkittävien kasvuinvestointien rinnalla UPM tekee tarvittavia toimenpiteitä tuloksentekokyvyn varmistamiseksi ja kustannuskilpailukyvyn kehittämiseksi.

COVID-19 pandemiaan liittyvät sulkutoimet ovat vaikuttaneet graafisten paperien lyhyen aikavälin kysyntään negatiivisesti syventäen pitkän aikavälin kysynnän laskua. Sulkutoimien vaikutukset ovat myös heikentäneet talouden näkymiä, mikä myös osaltaan vaikuttaa paperin kysyntänäkymiin.

”Tämä kehitys korostaa tinkimättömän kustannuskilpailukyvyn tarvetta, etenkin UPM Communication Papersissa, missä olemme jo ilmoittaneet suunnitelmista kustannustehokkuuden kohentamiseksi. Jatkuva tuloksentekokyvyn kehittäminen kaikissa liiketoiminnoissa ja vahva tase ovat menestyksekkään liiketoiminnan perusta nyt ja pitkällä aikavälillä.

UPM:n arvonluonti tänään ja tulevaisuudessa perustuu kestävien tuotteiden ja ratkaisujen tarjoamiseen kuluttajille ja yrityksille. Luotamme Biofore-strategiaamme, ja olemme sitoutuneet kasvattamaan liiketoimintoja, jotka tarjoavat tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisille ratkaisuille”, sanoo Pesonen.

Pääomamarkkinapäivän esitykset ja webinaarin tallenne ovat katsottavissa UPM:n verkkosivuilla .

