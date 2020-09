TORONTO, 09 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les médias sont invités à assister au Annual Leadership Conference de l’IFIC, qui aura lieu le 21 septembre 2020. L’événement se tiendra de façon virtuelle pour la première fois et réunira un groupe diversifié de leaders canadiens et internationaux qui discuteront de sujets qui sont déterminants pour le secteur des fonds d’investissement aujourd’hui. Les séances donneront un aperçu des répercussions nationales et internationales de la pandémie de COVID-19, de l’évolution du contexte réglementaire, et plus encore.



L’événement se déroulera en anglais seulement.

Au cours de la conférence, la vice-présidente de Pollara Strategic Insights, Lesli Martin, présentera les résultats du Sondage auprès des investisseurs en fonds communs de placement et fonds négociés en bourse du Canada, qui étudie les comportements, les attentes et la compréhension des investisseurs chaque année depuis 2006.

La conférence sera animée par Bruce Sellery, journaliste économique et personnalité médiatique. Voici les sujets des panels qui seront présentés ainsi que les conférenciers :

International Leaders Panel

Animé par Carol Lynde, présidente du conseil d’administration, IFIC

Chris Cummings, président et chef de la direction, Investment Association (Royaume-Uni)

José Carlos H. Doherty, surintendant général de l’Association brésilienne des marchés financiers et des marchés des capitaux (ANBIMA)

Paul Schott Stevens, président et chef de la direction, Investment Company Institute (États-Unis)

Canadian Leaders Panel

Animé par Clare O’Hara, journaliste, The Globe and Mail

Kathleen Bock, directrice et responsable de Vanguard pour les Amériques et directrice générale, Vanguard Canada

Neal Kerr, chef, Gestion d’actifs mondiale Scotia (Canada)

Bernard Letendre, chef, Gestion de patrimoine et d’actifs, Investissements Manuvie, Canada

Damon Murchison, vice-président à la direction et chef de distribution au détail, Placements Mackenzie

Regulatory Leaders Panel

Animé par Paul Bourque, président et chef de la direction, IFIC

Brenda Leong, présidente, British Columbia Securities Commission

Stan Magidson, président, Commission des valeurs mobilières de l’Alberta

Louis Morisset, président et chef de la direction, Autorité des marchés financiers

Grant Vingoe, président par intérim, Commission des valeurs mobilières de l’Ontario

Pour l’ordre du jour complet ici.

Quoi : 2020 IFIC Annual Leadership Conference

Quand : Lundi 21 septembre 2020, de 8 h 30 à 12 h 30

Où : Événement virtuel