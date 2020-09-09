伊利诺伊州威尔梅特、威斯康星州贝洛伊特和得克萨斯州泰勒, Sept. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 合作开发尿激酶型纤溶酶原激活物受体放射免疫疗法（uPRIT）用于重症新冠肺炎患者潜在治疗的Monopar Therapeutics Inc.（Nasdaq: MNPR）和NorthStar Medical Radioisotopes, LLC今天宣布与得克萨斯州大学泰勒健康科学中心（UTHSCT）及其得克萨斯肺损伤研究所（TLII）开展协作。UTHSATT计划通过TLII进行体外和体内研究，并通过其医疗中心参与治疗重症新冠肺炎的uPRIT的临床开发。



得克萨斯州大学泰勒健康科学中心在抗击新冠肺炎方面发挥了主导作用。UTHSCT最近获得了200万美元的国家卫生研究院（NIH）拨款，用于研究为新冠肺炎住院患者使用康复患者恢复期血浆以防止肺部症状恶化或死亡的潜在可能。此项研究的患者招募工作现已开始。UTHSCT还拥有一家世界领先的实验室，在著名的胸腔科医师Steven Idell博士的领导下，研究尿激酶型纤溶酶原激活物受体（uPAR）在急性肺部损伤和呼吸窘迫中的作用。

“鉴于他们在uPAR、急性肺部损伤以及新冠肺炎患者治疗方面的专业知识，UTHSCT和Steven Idell博士是uPRIT治疗重症新冠肺炎临床前和临床开发的理想合作伙伴，”Monopar首席科学官Andrew Mazar博士如是说。

“Idell博士和UTHSCT在基于细胞和动物的呼吸窘迫模型以及新冠肺炎临床试验方面拥有丰富的经验。这些资源和经验应有助于加速uPRIT的开发。” NorthStar高级副总裁兼首席科学官James T. Harvey博士表示。

“我们很高兴能与Monopar和NorthStar合作开发针对重症新冠肺炎患者的新型且有望用于临床的治疗方法，” UTHSCT医学生物科学学院研究事务高级副总裁兼院长Steven Idell博士说。

此次合作的目的是针对体外和体内模型对uPRIT候选药物进行评估，以促进临床候选药物的选择和试验性新药开发，并进一步在UTHSCT进行重症新冠肺炎患者的首次人体试验。

关于Monopar Therapeutics Inc.

Monopar Therapeutics是一家临床阶段生物制药公司，主要专注于开发延长癌症患者寿命或提高其生活质量的专有疗法。Monopar处于不同研发阶段的产品包括：用于预防口咽癌症患者因化疗引起严重口腔黏膜炎的Validive®；用于治疗晚期软组织肉瘤的camsirubicin；以及用在晚期癌症和重症新冠肺炎的后期临床前抗体MNPR-101。如需获取更多信息，请访问： www.monopartx.com 。

关于NorthStar Medical Radioisotopes, LLC

NorthStar Medical Radioisotopes是生产和分销医学成像和治疗用途放射性同位素的全球性创新企业。NorthStar公司致力于为美国提供可靠且环保的放射性同位素供应解决方案，以满足患者需求，并推进临床研究。该公司的首款产品是RadioGenix®系统（锝99m发生器）；这是一项创新性的灵活平台技术，最早在2018年2月获得美国食品药品管理局批准。如需获取更多信息，请访问： www.northstarnm.com 。

关于得克萨斯州大学泰勒健康科学中心

泰勒健康科学中心（UTHSACT）是世界知名的得克萨斯州大学系统的一部分，作为一所研究生院为有志在医疗领域开始职业生涯的人士提供相关课程。 UTHSCT设有生物技术硕士、公共卫生硕士和卫生管理硕士学位课程，并为家庭医学、普通外科学、内科医学、职业医学、农村家庭医学、普通精神病和农村精神病学领域的医学院毕业生提供住院医生培训项目。还提供心理学实习和进修医生培训。研究生、住院医生和其他接受培训的医疗专业人员与UTHSCT和东得克萨斯州UT卫生中心（一个由全东得克萨斯州10所医院构成的医疗系统）的创新科学家、医生和其他医疗专家共同学习，发展合乎市场需要的技能和资质，在医疗领域取得卓越成绩。在美国内科医师协会院士Kirk A. Calhoun博士的带领下，经监管和认证批准后，这所大学将很快拥有在东得克萨斯的第一所医学院。如需获取更多信息，请访问： www.uthct.edu 。

关于TLII

得克萨斯州肺损伤研究所（TLII）位于UTHSCT校区内，创立于2004年，为我们推进对肺部疾病病原体及其治疗方法的理解提供尖端研究方法。如需获取更多信息，请访问： https://www.uthct.edu/texas-lung-injury-institute 。

前瞻性声明

本新闻稿所载关于非历史事实事项的声明属于1995年《私人证券诉讼改革法案》中所述的“前瞻性声明”。“可能”、“将会”、“能够”、“将要”、“应该”、“预料”、“计划”、“预期”、“意在”、“相信”、“估计”、“预示”、“预测”、“潜在”、“继续”、“目标”和类似表达旨在标示前瞻性声明，但并非所有前瞻性声明都包含这些标示词。这些前瞻性声明的例子包括关于以下内容的声明：Monopar和NorthStar开发uPRIT治疗重症新冠肺炎患者的能力；UTHSATT通过TLII进行体外和体内研究并通过其医疗中心参与治疗重症新冠肺炎用uPRIT的临床开发的能力；UTHSATT加速uPRIT开发的能力；uPRIT可为重症新冠肺炎患者提供创新且具有临床前景的治疗药物的能力；uPRIT候选药物体外和体内模型可促进临床候选药物的选择和试验性新药开发，然后有可能进入UTHSCT中重症新冠肺炎患者的首次人体试验。前瞻性声明的示例包括关于以下内容的陈述：前瞻性声明所涉及的风险和不确定因素包括但不限于：到目前为止缺乏任何关于MNPR-101的临床工作；完成临床前和临床开发以及实现商业化潜力所需的额外资本；无法将MNPR-101与治疗放射性同位素结合；结合物无法杀死异常激活且产生细胞因子的免疫细胞；结合物无法使用uPAR进入这些细胞并释放细胞毒性的有效载荷杀死这些细胞并同时保存正常组织；不能确保这种放射性同位素可以批量生产并扩大规模以满足潜在需求；治疗方法一旦可供商业化生产时无法确定需求水平；以及关于研究、开发、监管批准和治疗方法商业化等各种重大的综合风险和不确定性。实际结果可能与此类前瞻性声明中明示或暗示的结果存在重大差异。在Monopar向证券交易委员会提交的文件中，针对各种风险提供了更全面的描述。本新闻稿中包含的所有前瞻性声明仅适用于截至声明发布之日的情形。Monopar、NorthStar和TLII没有义务根据声明发布后发生的事件或存在的情况对上述声明做出更新。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅代表Monopar、NorthStar和TLII截至本文日期的观点，不应作为其后任何日期的观点依据。

联系方式 ：

Monopar Therapeutics Inc.

投资者关系：

Kim R. Tsuchimoto

首席财务官

kimtsu@monopartx.com

NorthStar Medical Radioisotopes, LLC

投资者关系：

Paul Estrem

高级副总裁兼首席财务官

pestrem@northstarnm.com