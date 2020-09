CAMBRIDGE, Massachusetts und GOSSELIES, Sept. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), ein im klinischen Stadium tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation hoch differenzierter immunonkologischer Therapeutika für Patienten leistet, hat heute bekanntgegeben, dass die Geschäftsführung im September an zwei bevorstehenden virtuellen Anlegerkonferenzen teilnimmt.



Citi’s 15th Annual BioPharma Virtual Conference

Datum: Mittwoch, 9. September - Donnerstag, 10. September 2020

H.C. Wainwright 22nd Annual Global Investment Conference

Datum: Dienstag, 15. September 2020

Zeit der Präsentation: 17:00 Uhr ET

Ein Live-Audio-Webcast der Präsentation bei H.C. Wainwright wird im Bereich Nachrichten und Veranstaltungen auf der Website für Anleger von iTeos unter https://investors.iteostherapeutics.com/ verfügbar sein. Eine Aufzeichnung des Webcasts ist nach der Präsentation 30 Tage lang abrufbar.

