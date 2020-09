CAMBRIDGE, Massachusetts et GOSSELIES, Belgique, 09 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS), une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d'une nouvelle génération de traitements d'immuno-oncologie hautement différenciés pour les patients, a annoncé aujourd'hui que sa direction participera aux deux prochaines conférences virtuelles des investisseurs en septembre.



15e conférence virtuelle annuelle de Citi sur le secteur biopharmaceutique

Date : Mercredi 9 septembre – Jeudi 10 septembre 2020

22e conférence mondiale annuelle de H.C. Wainwright sur l'investissement

Date : Mardi 15 septembre 2020

Heure de la présentation : 17h00 HNE

Une webdiffusion audio en direct de la présentation de H.C. Wainwright sera disponible dans la section News and Events (Actualités et événements) du site Web dédié aux investisseurs d'iTeos à l'adresse https://investors.iteostherapeutics.com/ . Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible pendant 30 jours après la présentation.

À propos d'iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d'une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques hautement différenciés pour les patients. iTeos Therapeutics tire parti de sa compréhension approfondie du micro-environnement tumoral et des voies immunosuppressives pour concevoir de nouveaux produits candidats dans le but d'améliorer les avantages cliniques des traitements oncologiques. Son pipeline innovant comprend deux programmes au stade clinique ciblant de nouvelles voies d'immuno-oncologie validées, visant à consolider les enseignements antérieurs dans le domaine afin de disposer de profils pharmacologiques et cliniques différenciés. Le produit candidat le plus avancé, EOS-850, est conçu comme un antagoniste à petites molécules hautement sélectif du récepteur A2a de l'adénosine, dans la voie adénosine de l'adénosine triphosphate, un facteur clé de l'immunosuppression dans le micro-environnement tumoral à travers une large gamme de tumeurs. EOS-850 est en cours d'étude dans le cadre d'un essai clinique ouvert de phase 1/2a chez des patients adultes atteints de tumeurs solides avancées et une activité préliminaire à agent unique encourageante a été observée dans la partie de l'essai avec augmentation de la dose. Le produit candidat principal EOS-448 est un anticorps antagoniste de l'immunorécepteur à lymphocites T avec domaines Ig et ITIM (TIGIT), un point de contrôle qui joue un rôle dans les voies inhibitrices et stimulatrices du système immunitaire. EOS-448 a également été conçu pour engager le récepteur Fc-gamma, ou FcyR, afin de promouvoir l'activité de la cytotoxicité cellulaire dépendant des anticorps, ou ADCC, y compris l'élimination des lymphocites T régulateurs infiltrant les tumeurs, ou Tregs. Un essai clinique ouvert de phase 1/2a sur EOS-448 a récemment été initié chez des patients adultes atteints de tumeurs solides avancées. Therapeutics a son siège social à Cambridge, dans le Massachusetts, avec un centre de recherche à Gosselies, en Belgique.

