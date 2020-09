Paris, 9 septembre – 17h45

Nicolas Namias est nommé président du conseil d’administration de COFACE SA

Le conseil d’administration de COFACE SA s’est réuni ce jour et a nommé Nicolas Namias, directeur général de Natixis, en qualité de président du conseil d’administration.

Il succède à François Riahi qui quitte le conseil d’administration de COFACE SA à la suite de son départ de Natixis.

Le conseil tient à remercier François Riahi pour sa contribution en tant que président du conseil d’administration de COFACE SA. Sa présidence a été marquée notamment par le lancement du nouveau plan Build to Lead.

« Je suis très honoré de la confiance que me témoigne aujourd’hui le conseil d’administration. Avec Xavier Durand et les équipes de Coface, nous allons poursuivre avec détermination la mise en œuvre du plan Build to Lead dont la pertinence et les axes stratégiques démontrent toute leur force dans l’environnement actuel qui est marqué par les conséquences de la crise sanitaire. Coface s’est doté au cours de ces dernières années des atouts nécessaires à sa réussite y compris dans des conditions économiques plus incertaines », a déclaré pour sa part Nicolas Namias.

Nicolas Namias débute sa carrière en 2004 à la direction générale du Trésor du ministère de l’Economie et des Finances. Il est d’abord chargé de la préparation des sommets financiers internationaux du G8 et du G20, avant d’être nommé commissaire du Gouvernement suppléant auprès de l’Autorité des marchés financiers.

En 2008, il rejoint le Groupe BPCE à la direction financière puis devient directeur du Pilotage de la Banque commerciale et Assurance. En 2012, il est nommé conseiller technique du Premier ministre pour le financement de l’économie, les entreprises et les affaires économiques internationales.

Nicolas Namias retrouve le Groupe BPCE en 2014 et devient directeur de la Stratégie de Natixis, membre du comité exécutif. À ce titre, il coordonne notamment l’ensemble des opérations de croissance externe menées par Natixis depuis 2014. En septembre 2017, il est nommé directeur Finance et Stratégie et membre du comité de direction générale de Natixis.

Depuis 2018, Nicolas Namias était membre du directoire de BPCE, en charge de la Finance et de la Stratégie.

Nicolas Namias est nommé directeur général de Natixis sur décision du conseil d’administration du 3 août 2020.







Nicolas Namias, 44 ans, est diplômé de la Stanford Graduate School of Business (Executive program), de l’ESSEC et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et ancien élève de l’ENA.





CALENDRIER FINANCIER 2020 (sous réserve de modifications)

Résultats 9M-2020 : 29 octobre 2020 (après bourse)

INFORMATION FINANCIÈRE

Ce communiqué de presse, ainsi que les informations réglementaires intégrales de COFACE SA,

sont disponibles sur le site Internet du Groupe :

http://www.coface.com/Investors

Pour des informations réglementées sur les Mesures Alternatives de Performance (APM),

Veuillez-vous référer à notre rapport financier semestriel pour le S1-2019 et à notre document de référence universel 2019.





Pièce jointe