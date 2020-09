Lancement de MISTI – plateforme modulaire d’instruments

Spineway, spécialisée dans le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale, annonce le lancement d’un nouveau concept : MISTI (acronyme de Minimal Invasive Spine Total Instrumentation).

Il s’agit d’une nouvelle plateforme modulaire d’instruments pour le traitement des pathologies rachidiennes basée sur la vis pédiculaire mont blanc MIS, laissant la liberté au chirurgien de choisir et de combiner au sein de la plateforme différents kits d’instruments en peropératoire, afin de créer la meilleure approche possible au bénéfice du patient.

Intégrer la vis pédiculaire mont blanc MIS dans une nouvelle plateforme permet d’en avoir une utilisation large, rationnalisée et réduit le nombre d’instruments différents lors d’une opération.





Après la publication d’une étude clinique qui démontre la qualité de l’instrumentation Mont-Blanc 3D+, SPINEWAY continue de démontrer sa capacité d’innovation en mettant au point des produits adaptés aux besoins des chirurgiens et aux pathologies de leurs patients.

MISTI sera présentée pour la première fois lors du congrès annuel de la Société Française de Chirurgie Rachidienne (SFCR) du 25 au 27 Septembre à Dijon (France) par Spineway (stand n° 32).





Prochain RDV : 27 octobre 2020 – Résultats semestriels 2020

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com





Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

SPINEWAY



Ligne aux actionnaires

Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)

0811 045 555 Eligible PEA / PME



ALSPW



Euronext Growth Aelium (Finance et Communication)



Relations investisseurs

Solène Kennis

spineway@aelium.fr

Contacts :

Pièce jointe