Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 (mai – juillet) : 66,0 M€ (-37,1 %)1

Bon niveau d’activité à la réouverture progressive des sites

CA 9 mois en repli de 23,6 % à 249,6 M€









Paris, le 9 septembre 2020, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 3ème trimestre (mai - juillet 2020) de l’exercice 2020.

En préambule, rappelons que :

la totalité des casinos du Groupe était fermée jusqu’au 2 juin (a minima), grevant de 32 jours l’activité du trimestre,

la réouverture des sites a été progressive. Les casinos français ont rouvert le 2 juin. A cette date, seules les machines à sous et les formes électroniques de jeux traditionnels étaient autorisées, les tables de jeux ayant repris leur activité le 22 juin. A l’étranger, les casinos suisses n’ont rouvert que le 6 juin et le casino d’Ostende en Belgique, le 1er juillet.

Activité résiliente au 3ème trimestre

Au 3ème trimestre 2020, le Produit Brut des Jeux (PBJ) atteint 109,1 M€ (-33,7 %).

En France, le PBJ s’établit à 87,9 M€. Le repli de -36,4% résulte de la fermeture des casinos en mai, d’une reprise échelonnée de l’offre complète des jeux et d’une exploitation des jeux de tables rendue plus complexe par la distanciation physique et les règles sanitaires strictes mises en place par le Groupe pour garantir la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients.

Pour autant, en juillet, seul mois d’exploitation complet, la fréquentation a augmenté de près de 2% et le PBJ est globalement stable sur la même période (-0,5 %), malgré les nécessaires mesures sanitaires mises en place.

À l’étranger, la très forte progression du PBJ des jeux online et des paris sportifs en Belgique (+67,5 %) permet de limiter la baisse du PBJ à -19,7 % à 21,3 M€.

Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) ressort à 56,3 M€ (-27,3 %).

Au global, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre s’établit à 66,0 M€, en recul de -37,1 % (après -46,0% au 2ème trimestre 2020) et le chiffre d’affaires cumulé 9 mois, à 249,6 M€, en contraction plus limitée de -23,6 %, avec un fléchissement de -19,8 % du PNJ, à 206,0 M€.

Attribution de concessions en Belgique

Groupe Partouche a remporté l’appel d’offres pour l’exploitation du casino de Middelkerke en Belgique, à compter de 2022.

Le 31 juillet dernier, le conseil d’État Belge a, à nouveau, décidé de suspendre la décision d’attribution du casino d’Ostende à la société IGK rendue début 2019.

Prochains rendez-vous :

Chiffres d’affaires du 4ème trimestre 2020 : mercredi 9 décembre 2020, après la clôture de la Bourse

Résultats de l’exercice clos au 31 octobre 2020 : mercredi 27 janvier 2021, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 42 casinos et emploie près de 4 200 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Chiffre d’affaires consolidé

En M€ 2020 2019 Variation Premier trimestre 126,7 116,6 8,6% Deuxième trimestre 56,9 105,3 -46,0% Troisième trimestre 66,0 104,9 -37,1% Chiffre d'affaires total consolidé 249,6 326,8 -23,6%

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Troisième trimestre

En M€ 2020 2019 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 109,1 164,6 -33,7% Prélèvements -52,8 -87,1 -39,4% Produit Net des Jeux (PNJ) 56,3 77,5 -27,3% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 10,0 28,3 -64,6% Programme de fidélisation -0,4 -0,8 -56,0% Chiffre d'affaires total consolidé 66,0 104,9 -37,1%

2.2 – Cumul 9 mois

En M€ 2020 2019 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 370,8 494,0 -24,9% Prélèvements -164,8 -237,2 -30,5% Produit Net des Jeux (PNJ) 206,0 256,8 -19,8% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 45,2 72,5 -37,6% Programme de fidélisation -1,6 -2,5 -34,6% Chiffre d'affaires total consolidé 249,6 326,8 -23,6%

3- Ventilation du CA par secteur d’activité

3.1 – Troisième trimestre

En M€ 2020 2019 Variation Casinos 58,3 93,0 -37,3% Hôtels 0,7 3,0 -75,3% Autres 7,0 8,9 -21,9% Chiffre d'affaires total consolidé 66,0 104,9 -37,1%

3.2 – Cumul 9 mois

En M€ 2020 2019 Variation Casinos 226,9 298,5 -24,0% Hôtels 2,7 5,8 -54,5% Autres 20,0 22,5 -11,0% Chiffre d'affaires total consolidé 249,6 326,8 -23,6%

4- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.









1 Nota : les variations sont calculées par rapport à la même période de référence de l'exercice précédent, sauf mention contraire.







