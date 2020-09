Voisins-Le-Bretonneux, le mercredi 9 septembre 2020 à 18H

Matthew (Matt) GIBSON (52 ans): Directeur du Développement Commercial International d’Orège.

Matt fera bénéficier Orège de ses 30 années d’expérience en management et « Business Development » dans l’industrie de l’eau et dans plus de 60 pays (Europe, Continent Américain, Asie, Moyen Orient). Il est basé au Royaume-Uni.

Après avoir occupé des postes techniques chez Ashbrook Simon-Hartley, alors pionnier et leader mondial des filtres à bandes et autres équipements de traitement des boues, Matt a mené sa carrière en évoluant dans diverses fonctions de l’ingénierie et du « Business Development » avant de devenir le CEO de cette entreprise.

Il y a 7 ans lors de l’acquisition d’Ashbrook Simon-Hartley par Alfa Laval, Matt fut nommé « Global International Business Development Manager » d’Alfa Laval.

Matt connaissait les équipes d’Orège au Royaume-Uni. Enthousiasmé par la technologie développée par Orège c’est fin 2019, qu’il décida de rejoindre la jeune entreprise française. A cause de la crise exceptionnelle vécue en début d’année, Matt ne fut pleinement intégré dans les effectifs qu’au cours de l’été.

Sa large connaissance du secteur international de l’eau constitue un atout considérable pour le développement commercial des solutions d’Orège, ceci, non seulement pour nos marchés clés actuels tels que les États-Unis et le Royaume-Uni, mais aussi pour de nouveaux territoires.

Eddie JOHNSON (48 ans): Chief Executive Officer (CEO) d’Orège North America Inc.

Eddie a été promu au poste de CEO d’Orège North America Inc après avoir officié pendant 4 ans au poste de Directeur des Opérations. Il est basé à Atlanta.

Eddie a passé 25 ans de sa carrière dans divers rôles de gestion et de direction liés à l’exécution de projets d’ingénierie et de construction ainsi que dans des fonctions de développement commercial.

Avant de rejoindre Orège, Eddie avait notamment œuvré pendant 4 années au sein d’entreprises de génie des eaux usées dont BCR Environnement. Il a géré des équipes pluridisciplinaires pour mener à bien 19 projets de conception, construction et mise en œuvre de stations d’épuration d’eaux usées et de traitement des boues aux Etats-Unis.

Pascal Gendrot, Directeur Général-CEO d’Orège en annonçant ces nominations déclare :

« Nous avons de grands projets à mener et je suis heureux de m’entourer d’hommes de grande valeur, expérimentés, qui seront des moteurs essentiels pour mener à bien nos développements à venir. Leur engagement, dans l’imprévisible contexte actuel, est une marque de confiance dans notre technologie et notre potentiel de croissance ».

A propos d’Orège

Orège, acteur de l’économie circulaire et du développement durable, est une entreprise à dimension internationale, spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions de conditionnement, de traitement, et de valorisation des boues.

Filiale, du groupe Eren, Orège accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne.

Orège a pour partenaires :

- Le Groupe Itochu Machine-Technos Corp : ITCMT est une filiale du Groupe Japonais ITOCHU Corporation, une des plus importantes et des plus réputées « sôgô shôsha » (maison de commerce diversifiée), qui distribue et intègre des équipements et solutions industriels, notamment dans les domaines de l’environnement et de la valorisation énergétique.

- Le Groupe Alfa Laval : groupe scandinave, leader mondial, spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits et solutions de séparation, de transfert de fluides et d’échange thermique dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, de l’agro-alimentaire et de l’eau.

Orège est cotée sur le marché réglementé d’Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013

ISIN : FR0010609206 – OREGE



www.orege.com

Contact : communication@orege.com

Carine Oger : +33 (0)6 16 62 07 75

Pièce jointe