Une nouvelle certification preuve de son engagement dans la e-santé avec des solutions sécurisées et interopérables

Boulogne-Billancourt, le 9 septembre 2020 - Cegedim Logiciels Médicaux, principal éditeur français de logiciels destinés aux professionnels de santé, vient de recevoir l’agrément du Centre National de Dépôt et d’Agrément (CNDA) pour l’intégration et le déploiement de l’INS dans ses logiciels Crossway et Médiclick. Une nouvelle étape qui permet à Cegedim Logiciels Médicaux de préparer les professionnels de santé au virage numérique annoncé par le Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de Ma Santé 2022.

Cegedim Logiciels Médicaux acteur engagé dans la mise en œuvre du dispositif Ma Santé 2022

L’Identifiant National de Santé est l’un des projets socles de la feuille de route du virage numérique de Ma Santé 2022. Son objectif est de partager de manière fiable et sécurisée les données de santé d’un patient entre les acteurs de sa prise en charge. A compter du 1er janvier 2021(*), toute donnée de santé devra être obligatoirement référencée avec ce nouvel Identifiant (INS) calculé sur la base du numéro de sécurité sociale et des traits d’identité du patient.

L’agrément INS obtenu pour Crossway et Médiclick vient s’ajouter aux autres certifications de Cegedim Logiciels Médicaux et confirme ainsi son engagement fort aux côtés des professionnels de santé pour leur fournir des solutions sécurisées et interopérables. Le déploiement des mises à jour se fera d’ici quelques semaines.

Déjà agréé DMP et e-santé pour le partage des données de santé, les logiciels de Cegedim Logiciels Médicaux bénéficient également des autres agréments de l’Assurance Maladie et de la HAS actuellement en vigueur, et la société est très engagée dans les expérimentations numériques, comme la e-prescription ou encore la Carte Vitale dématérialisée.

« Le déploiement de l’INS va s’accélérer dans les mois qui viennent, et nous sommes fiers de participer à ce grand virage numérique impulsé par le dispositif Ma Santé 2022. Attentifs au développement des usages, comme pour toute innovation, nous accompagnerons nos clients dans l’utilisation de l’INS avec des outils de formation dédiés », précise Dany Huppenoire, Directeur de Cegedim Logiciels Médicaux.

* Loi N°2016-41 du 26 janvier 2016 et décret d’application n° 2019-1036 du 8 octobre 2019 modifiant le décret n° 2017-412 du 27 mars 2017, L 1111-8 et article R 1111-8-1 à 7 du CSP

A propos de Cegedim Logiciels Médicaux :



Editeur de logiciels médicaux et société de services, CLM est parmi les leaders de l'informatisation des médecins en France. A l’écoute des professionnels de santé, ses équipes développent et déploient des solutions qui répondent aux besoins de la pratique quotidienne et accompagnent la transition numérique et les mutations organisationnelles, notamment le fort développement de l’exercice pluriprofessionnel coordonné.

Les niveaux de certification des solutions assurent une totale éligibilité aux subventions financières prévues dans le Convention Médicale (Forfait Structure, ACI) et CLM est partenaire des jeunes médecins avec des offres spécifiquement conçues pour une première installation.

CLM met également l’accent sur le service et l’accompagnement pour une expérience utilisateur de qualité. CLM, ce sont 250 personnes, dont plus de 100 en régions qui chaque jour assurent au professionnel de santé un suivi de proximité.



Pour plus d’informations : www.cegedim-logiciels.com



A propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires Groupe de plus de 500 millions d’euros en 2019.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



Pour en savoir plus : www.cegedim.fr



Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.





